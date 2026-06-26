Petrișor Peiu (AUR), apel la partide pentru suspendarea lui Nicușor Dan: El a creat și amplifică această criză

Președintele Nicușor Dan (s) strângându-i mâna liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Sursa foto: Agerpres

Senatorul AUR Petrișor Peiu a făcut un apel la partidele parlamentare, vineri seară, pentru a începe demersurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, vineri seară, că decizia lui Nicușor Dan de a nu lua în calcul reprezentarea AUR în Parlament pentru formarea viitorului guvern este un motiv pentru suspendarea sa din funcția de președinte.

Peiu cere suspendarea lui Nicușor Dan după excluderea AUR de la negocierile pentru guvern

„Dacă dânșii (n.r. liderii partidelor și președintele Nicușor Dan la negocieri) n-au pronunțat numele AUR, nu înseamnă că nu există. Noi existăm, suntem vii, avem 20% din Parlament și nu cred că este posibil ca toți colegii noștri de la alte partide să se uite prin noi, să nu ne vadă.

Problema este legată de domnul Nicușor Dan, care a creat această criză, o amplifică și credem că modul nedemocratic în care gestionează așteptările populației și împarte clasa politică după cum îi convine sau nu domniei sale ar trebui sancționat printr-o suspendare, urmată de referendum pentru demitere”, a declarat, vineri seară, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, la Digi24.

AUR cere partidelor parlamentare să se alăture suspendării lui Nicușor Dan

El a făcut un apel la celelalte partide parlamentare să se alăture inițiativei AUR și să înceapă demersurile de a-l suspenda pe Nicușor Dan din funcție.

„Evident că pentru acest lucru ar trebui și ca celelalte partide, care consideră că rolul pe care-l joacă Nicușor Dan nu este cel pe care ar trebui să-l joace un președinte care respectă spiritul și litera Constituției, să se alăture demersului constituțional de suspendare și demitere a președintelui”, a mai spus Petrișor Peiu.

Declarațiile lui Petrișor Peiu au venit la scurt timp după reacția președintelui AUR, George Simion, la noul blocaj politic al negocierilor anunțat de Cotroceni.