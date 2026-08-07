Ministrul interimar al Economiei, vizită de imagine la uzinele cu porți închise din Dâmbovița. PSD, acuzații pe tema fondurilor SAFE pentru industria de apărare

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Vizită de imagine la uzinele cu porțile închise: PSD Dâmbovița atrage atenția asupra situației critice din industria locală de apărare. Social-democrații îi cer ministrului Economiei răspunsuri concrete privind lipsa comenzilor, pierderea finanțărilor și marginalizarea fabricilor Mija, Dragomirești și Moreni.

Într-un comunicat de presă remis DC News, PSD Dâmbovița precizează că ministrul interimar al Economiei face o vizită de imagine la două fabrici din județ. „Cu ce vine ministrul Economiei în Dâmbovița, în afară de propagandă?“, întreabă organizația PSD, care arată că angajații celor două fabrici „se află acasă, în concediu, în baza deciziilor aprobate de consiliile de administrație“.

„Ministrul Economiei vizitează astăzi Dâmbovița exact în perioada în care liniile de producție de la Uzina Mecanică Mija și Uzina de Produse Speciale Dragomirești sunt oprite, iar angajații se află acasă, în concediu, în baza deciziilor aprobate de consiliile de administrație, Ministerul Economiei fiind înștiințat în prealabil.

La Mija și Dragomirești, au fost chemați angajați de acasă, astfel încât „conducătorul iubit”, asemenea vremurilor comuniste, să aibă cu cine să dea mâna și să apară în fotografii. Chiar și în prezența lor, vizita se va limita la imagine, nu la o discuție reală despre problemele și viitorul uzinelor.

Dincolo de declarațiile, fotografiile și filmările care vor inunda rețelele sociale cu această „faimoasă” vizită, întrebarea este simplă: cu ce rezultate concrete vine pentru Uzina Mecanică Mija, Uzina Automecanică Moreni și Uzina de Produse Speciale Dragomirești?“, precizează PSD Dâmbovița.

Întrebări pentru ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău

În condițiile în care firmele din România nu beneficiază aproape deloc de fonduri prin programul SAFE, PSD Dâmbovița precizează că „ministrul ar trebui să le răspundă dâmbovițenilor și angajaților din industria de apărare din județ:

– Câte contracte finanțate prin Programul SAFE vor ajunge la cele trei uzine?

– Ce sumă va fi investită efectiv în dezvoltarea lor?

– De ce marile contracte ajung la companii străine sau în alte județe, în timp ce industria de apărare dâmbovițeană este ținută pe margine?

Realitatea trebuie spusă fără ocolișuri: de când USR conduce Ministerul Economiei, industria de apărare din Dâmbovița a rămas fără comenzi.

La fel de clar trebuie spus: din împrumutul SAFE, care va fi rambursat timp de până la 45 de ani inclusiv din banii dâmbovițenilor, județul Dâmbovița nu primește nimic: nicio comandă, nicio investiție și nicio producție.

Datoria rămâne la dâmbovițeni, contractele pleacă în altă parte, iar ministrul vine în județ doar pentru fotografii. Totul, „mulțumită” USR și Guvernului interimar“, precizează PSD Dâmbovița.

„Așa arată școala de propagandă a USR“

În loc de investiții, contracte și producție, uzinele din industria de apărare primesc doar vizite de imagine. Proiectul de dezvoltare de la UPS Dragomirești a fost tras pe linie moartă, iar răspunsurile privind atribuirea contractelor către companii străine întârzie să apară în fața angajaților, transmit social-democrații dâmbovițeni.

„La Uzina de Produse Speciale Dragomirești exista un proiect matur, pregătit pentru finanțare, care ar fi adus tehnologie și producție în județ. Guvernul interimar l-a abandonat, iar un contract de miliarde de euro a fost acordat unei companii străine.

Momentul ales pentru vizită lasă doar două explicații: fie ministrul vine când oamenii sunt acasă pentru că nu are ce să le spună, fie nu știe că liniile de producție sunt oprite, deși ministerul a fost înștiințat.

Domnule ministru, de ce nu veniți atunci când toate liniile de producție funcționează și toți angajații sunt la muncă, pentru a-i privi în ochi, a-i asculta și a le explica de ce uzinele lor au rămas fără investiții și contracte?

Așa arată școala de propagandă a USR: nu trebuie să vii cu soluții, trebuie doar să dai bine în fotografii și pe Facebook.

Numai că industria de apărare nu se dezvoltă prin postări și imagine. Angajații au nevoie de investiții, contracte, producție și de siguranța zilei de mâine“, conchide PSD Dâmbovița într-un comunicat de presă.