PSD îl va propune pe Sorin Grindeanu premier la negocierile de la Cotroceni. Gabriel Zetea: Putem face o majoritate cu peste 233 de voturi, fără PNL, USR și AUR

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

PSD îl va propune pe Sorin Grindeanu premier la negocierile de joi de la Palatul Cotroceni. Gabriel Zetea, vicepreședintele partidului, susține că formațiunea ar putea obține o majoritate cu peste 233 de voturi, fără PNL, USR și AUR.

Partidul Social Democrat (PSD) îl va propune premier pe liderul Sorin Grindeanu la consultările de joi, 17 septembrie, cu președintele Nicușor Dan, în vederea formării unui nou guvern. De altfel, aceasta este decizia pe care social-democrații au luat-o încă de la sfârșitul lunii august, când au votat, la Sinaia, o rezoluție, prin care s-a decis că sunt pregătiți să își asume funcția de prim-ministru și că nu vor susține un Guvern din care PSD nu face parte.

Acum, cu doar o zi înainte de consultările de la Cotroceni, vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, susține că dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier desemnat, atunci PSD ar putea obține 23 de voturi care îi lipsesc din calcule pentru a strânge majoritatea de 233, necesară pentru formarea unui guvern.

Gabriel Zetea: PSD va merge mâine la Cotroceni cu mandatul pe care l-am stabilit împreună, acela de a-l propune pe Sorin Grindeanu

"PSD va merge mâine la Cotroceni cu mandatul pe care l-am stabilit împreună, acela de a-l propune pe Sorin Grindeanu. Suntem în acest moment în poziția de a afirma cu certitudine că PSD este singurul partid care poate coagula în jurul său o majoritate, fragilă, cu aritmetică extrem de complicată parlamentară. Niciunul dintre celelalte partide din Parlament nu pot să genereze o majoritate.

Atâta vreme cât PNL sunt lipiți de USR, niciunul dintre partidele, hai să le spunem patriotice, din Parlament nu vor vota soluția PNL, tocmai pentru că sunt alături de putere. Mâine dimineață, PSD va pune pe masa președintelui varianta noastră de aritmetică în Parlament și potențialele voturi pe care le putem obține", a declarat vicepreședintele PSD Gabriel Zetea pentru Digi 24.

Vicepreședintele PSD: Există posibilitate de avea aceastp aritmetică parlamentară

Vicepreședintele PSD s-a arătat încrezător că Sorin Grindeanu va putea obține o majoritate în Parlament, dacă va fi desemnat premier de președintele României, Nicușor Dan.

"Noi credem că putem în Parlament să facem o majoritate de peste 233 de voturi, fără PNL, fără USR și fără AUR. Există posibilitate de avea această aritmetică parlamentară, pe care eu personal sper ca președintele Nicușor Dan să încerce să o exploreze", a mai spus deputatul PSD.

"Din discuțiile pe care le-am avut în Parlament, cu mulți dintre parlamentarii neafiliați există această șansă pe care PSD eu personal cred că ar trebui să o primească. Eu cred că avem datoria morală de a primi această nominalizare, mai ales după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan”, a mai declarat Zetea.

Gabriel Zetea a mai susținut că PSD va accepta varianta desemnării lui Siegfried Mureșan (susținut de PNL, USR și UDMR) ca premier, iar în Parlament va vota împotrivă. În ceea ce-l privește pe Alexandru Nazare, vicepreședintele PSD a spus că e necesară o discuție în interiorul partidului pentru a se putea pronunța.

Precizăm că PNL și USR au anunțat că vor participa la consultările de la Cotroceni și că îl vor propune pentru funcția de premier pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan. Totodată, grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR) a anunțat că își menține propunerea pentru funcție, în persoana lui Victor Ponta.