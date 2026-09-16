PNL respinge invitația PSD de a reface Coaliția fără "linii roșii", înainte de consulările de la Cotroceni. Victor Negrescu: Lămurește definitiv cine este constructiv și cine nu

Siegfried Mureșan, europarlamentar și varianta PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier. Sursa foto: Agerpres

Mai mulți europarlamentarii liberali resping ideea lansată de europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, în legătură cu refacerea Coaliției de guvernare fără "linii roșii".

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a declarat, miercuri, 16 septembrie, că o guvernare alături de PNL şi USR este în continuare posibilă, dacă aceste partide sunt dispuse să renunţe la "liniile roşii" pe care şi le-au trasat.

"Cred că PNL şi USR au greşit atunci când au adoptat rezoluţii în interiorul partidelor lor privind respingerea unei colaborări cu Partidul Social Democrat. Cred că a fost o reacţie emoţională, o reacţie care trebuie să fie depăşită", a declarat Victor Negrescu (PSD).

Ulterior, mai mulți europarlamentari liberali au respins ideea lui Negrescu și au afirmat, într-o conferinţă de presă comună, susţinută miercuri la Strasbourg, că exclud în continuare o colaborare cu social-democrații.

Siegfried Mureşan: Această invitație este ca și cum, după ce a invadat ilegal și ilegitim Ucraina, Vladimir Putin l-ar invita pe președintele Zelenski să se alăture Rusiei

De altfel, europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan, cel care va fi propus de către PNL și USR pentru funcția de premier la negocierile de joi de la Cotroceni, a avut o reacție acidă pe pagina sa de Facebook, după propunerea lui Negrescu.

"Mulțumim pentru invitația unor pesediști de a ne întoarce la guvernare alături de ei. O refuzăm politicos.

Această invitație este ca și cum, după ce a invadat ilegal și ilegitim Ucraina, Vladimir Putin l-ar invita pe președintele Zelenski să se alăture Rusiei pentru a fi agresat în continuare. Mulțumim, dar nu! Partidul Național Liberal are propriul viitor, iar PSD nu face parte din viitorul nostru", a scris Siegfried Mureşan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Daniel Buda: Nu vom vota niciun guvern din care să facă parte PSD sau cineva care să aibă legătură cu PSD

Și europarlamentarii Gheorghe Falcă și Daniel Buda au fost la fel de acizi, amintind că PNL are o decizie luată în forurile de conducere potrivit căreia Siegfried Mureşan este nominalizarea partidului pentru funcția de premier, iar o colaborare cu PSD este exclusă.

"PNL are, în momentul de faţă, o decizie luată în forurile de conducere. Această decizie este ca Siegfried Mureşan să fie nominalizarea noastră la funcţia de prim-ministru. Nu există nicio altă decizie. Nu putem discuta în momentul de faţă de un guvern din care să facă parte PSD-ul. (...) Este important premierul, dar la fel de importantă este şi componenţa guvernului. Dacă cineva îşi închipuie că va fi o propunere de premier independent dar cu miniştri care să fie de la PSD sau cu conexiuni la PSD şi va fi votat de PNL, se înşală amarnic. Nu vom vota niciun guvern din care să facă parte PSD sau cineva care să aibă legătură cu PSD", a declarat Daniel Buda, scrie Digi 24.

"Când s-a creat o majoritate care dă jos un guvern, majoritatea aia trebuie să aibă responsabilitatea să formeze un nou guvern. Uitaţi că, de patru luni, nu se reuşeşte acest lucru. De aceea, daţi-mi voie să cer agresorului să schimbe poziţia, nu victimei", a spus Gheorghe Falcă.

Victor Negrescu: Cred că dezbaterea publică de astăzi lămurește definitiv cine este constructiv și cine nu

Ulterior, europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a scris pe pagina sa de Facebook că "dezbaterea publică de astăzi lămurește definitiv cine este constructiv și cine nu".

"Cred că dezbaterea publică de astăzi lămurește definitiv cine este constructiv și cine nu. În ultimele săptămâni ni s-a spus în mod repetat că este nevoie de dialog, responsabilitate și compromis. Că blocajul trebuie depășit și că este nevoie de o soluție pentru România. Chiar liderii PNL, USR și Ilie Bolojan vorbeau despre disponibilitatea de a discuta pentru găsirea unei formule de deblocare. Am propus public o resetare politică pornind de la actualul climat economic și social, transparentă, fără negocieri ascunse. Să votăm un guvern pentru România pentru a salva economia României, deși un executiv comun este imposibil.

Totul a fost în linia mandatului dat de conducerea PSD. Răspunsul? Nu doar un refuz, ci comparația PSD cu Rusia care invadează Ucraina. Singurul lucru real este că PNL a fost cel care i-a agresat pe români prin tăierile făcute, creșterea taxelor și atitudinea arogantă. Cred că prin demersul meu am demonstrat ceva important: problema nu este lipsa unei soluții. Problema este lipsa voinței din partea PNL de a construi una. Mai ales că, în paralel, aflăm că ușa colaborării cu AUR nu mai pare atât de închisă pentru PNL. Așa că toate mesajele din ultimele săptămâni ale lui Ilie Bolojan despre disponibilitate, dialog și atitudine constructivă cad în fața acestui răspuns. România are nevoie de un guvern și de stabilitate, nu de orgolii și crize prelungite la nesfârșit", a scris Victor Negrescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Atacurile PNL vin doar cu o zi înainte de consultările oficiale de la Cotroceni. Administrația Prezidențială a anunțat astăzi că joi, 17 septembrie, președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările vor începe la ora 9:00.