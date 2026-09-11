Traian Băsescu îi răspunde lui Ilie Bolojan, după ce preşedintele PNL a propus un Guvern tehnocrat. "Dacă specialiştii vor fi de talia dânsului, va fi dezastru"

Traian Băsescu. Foto: Agerpres

Traian Băsescu, preşedinte al României între 2004 şi 2014, îi răspunde lui Ilie Bolojan, după ce preşedintele PNL, prim-ministru interimar, a spus că ar fi de acord cu un Guvern complet tehnocrat, de tranziţie.

"Personal, atât eu cât şi partidul pe care îl reprezint, rămânem consecvenţi la ceea ce am declarat, atât în primăvară, dar şi în vară. Dacă vă aduceţi aminte, înainte de această moţiune de cenzură, am avertizat PSD că o astfel de moţiune va genera o criză şi că în condiţiile în care nu mai respectă nicio înţelegere, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, lucru care a rămas constant, şi tot în urma încercărilor care au avut loc de a forma guverne, vă aduceţi aminte, ceea ce s-a întâmplat cu propunerea de guvern Tomac, care nu a mai fost supusă votului, am avut apoi încercarea de a forma guvernul Veştea, care era un guvern care se baza pe o trădare din interiorul PNL, şi netrecând nici acest lucru, soluţia pe care am propus-o la începutul verii, şi pe care o văd fezabilă, este să formăm un guvern de tranziţie, i-am spus, un guvern de armistiţiu, văd un guvern technocrat în această formulă cu un premier, dar în principal care să se bazeze pe technocraţi.

(...) Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenţi, şi avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziţie, certă, care să aibă, ca misiune importantă, să facă ceea ce am discutat mai înainte, să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR (...) să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcţionarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor şi să trecem această iarnă.

Şi în felul acesta este o formulă de bun-simţ, am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta. Suntem dispuşi să discutăm, am spus asta, în aşa fel încât să găsim o formulă pentru România, pentru că astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, timpul curge şi nu curge în favoarea unui personaj politic sau altul, ci curge în defavoarea României şi nu e bine acest lucru", a declarat Ilie Bolojan joi, într-un interviu.

Traian Băsescu îi răspunde lui Bolojan: "Dacă specialiştii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru"

Traian Băsescu a criticat opţiunea lui Ilie Bolojan şi a transmis că trebuie clarificat ce înţelege Ilie Bolojan prin "oameni competenţi".

"Mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă să fie examinați de domnia sa, că nu știi niciodată ce-i place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialiști. Dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru, domnul Bolojan nu înțelege nimic din economie. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Ce formulă de Guvern vede UDMR

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, purtător de cuvânt al formaţiunii, a afirmat vineri că variantele viabile ar fi un Guvern PNL-UDMR-USR votat de PSD sau un Guvern minoritar PSD, în ambele cazuri nemaifiind nevoie de voturile "extremiştilor".

Întrebat la RFI cum comentează declaraţia premierului interimar, Ilie Bolojan, care a propus un Guvern de armistiţiu cu premier şi miniştri tehnocraţi, Csoma Botond a arătat aceasta că nu ar fi o soluţie viabilă.

"Nu ştiu dacă e o soluţie viabilă în acest moment. Sigur, cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluţie în PNL că nu vor vota un Guvern din care fac parte miniştri PSD. (...) Sigur, e o "linie roşie" care contribuie la faptul că nu putem forma o majoritate în Parlamentul României. (...) Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă, în acest moment, de a avea un Guvern eminamente tehnocrat, format din tehnocraţi, cu premieri tehnocraţi şi cu miniştrii tehnocraţi", a argumentat deputatul UDMR.

Potrivit acestuia, "ar fi foarte greu pentru un asemenea Guvern ca pe anumite subiecte să strângă majoritatea în Parlamentul României".

"Cu toată această fărâmiţare, cu toate conflictele care există pe scena politică, cred că pentru un Guvern politic, fie el şi minoritar, ar fi mai uşor să ajungă la un consens pe anumite subiecte importante din punctul de vedere al dezvoltării României", a motivat el.

Csoma Botond a reafirmat că UDMR nu va vota un Guvern din care să facă parte AUR, S.O.S. România şi parlamentari proveniţi din aceste partide, subliniind că "este un blocaj total".

"Nu putem să ne asociem politic noi, cei de la UDMR, cu partidele extremiste antimaghiare. Şi atunci, eu nu înţeleg toate aceste teorii şi teorii ale conspiraţiei şi foarte multe abordări care apar în spaţiul public, care spun că noi avem ceva probleme cu Luca Niculescu. Nu avem nicio problemă nici cu Luca Nicolescu, nici cu un alt premier. Avem o problemă că există următoarea situaţie: PNL-ul şi PSD-ul şi USR-ul au aceste linii roşii şi în acest moment, din cauza acestor linii roşii, s-ar putea forma o majoritate în Parlamentul României numai dacă noi am vota împreună cu AUR şi cu S.O.S. şi cu alţi traseişti din aceste partide. Nu putem face acest lucru şi de asta spun că este un blocaj total", a punctat el.

Deputatul a dorit să sublinieze că nu UDMR este de vină pentru apropierea PSD de AUR, adăugând că cea mai viabilă variantă este un Guvern PNL-UDMR-USR votat de PSD ori un Guvern minoritar PSD, fără "voturile extremiştilor".

"Nu suntem noi de vină pentru că Partidul Social Democrat s-a dus către AUR. Este un blocaj total în politica românească. Noi am încercat să formulăm soluţii raţionale pentru deblocarea situaţiei. Nu cred că putem fi ţinuţi noi răspunzători pentru această situaţie. (...) Cea mai viabilă (variantă - n.r.) - ori PSD-ul votează un Guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un Guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt şi în aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiştilor", a afirmat liderul deputaţilor UDMR.