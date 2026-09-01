Elevii olimpici, în vizită la Parlamentul European la invitaţia Georgianei Teodorescu

Un grup de elevi olimpici, dar şi profesorii lor coordonatori, au vizitat luni, 31 august, Parlamentul European, la invitaţia europarlamentarului Georgiana Teodorescu.

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu nu este la prima iniţiativă de acest fel, ea reuşind până acum să aducă peste 200 de copii talentaţi şi profesori din toată ţara la Parlamentul European.

"Cred că educaţia ar trebui să fie o prioritate a statului român. Se pot găsi resurse pentru a se încuraja excelenţa, daca se doreşte. Problema este că de fiecare dată când se impun economii, prima categorie de la care se taie este fix educaţia. În ultimii ani, în loc să aloce buget suplimentar pentru a se combate abandonul şcolar, guvernele României au tratat cu dezinteres maxim viitorul copiilor noştri. Vizitele în Parlamentul European sunt un premiu pentru copiii şi profesorii excepţionali şi o ocazie pentru a inţelege mai bine rolul şi importanţa UE", a transmis Georgiana Teodorescu.

"Decăderea sistemului de învăţământ se simte în toată Europa"

Într-un interviu pentru DC News, în luna iulie, Georgiana Teodorescu a criticat desfiinţarea şcolilor de meserii şi a spus că decăderea sistemului de învăţământ se simte în toată Europa.

"Această decădere a sistemului de învăţământ se simte la nivelul întregii Europe. Ajungem să suferim de acest fenomen al brain drain-ului. Adică migraţia creierelor. Copiii, tinerii, cu rezultate excepţionale, pleacă din Uniunea Europeană pentru a munci în afara UE. În acelaşi timp, importăm masiv forţă de muncă tot din afara UE. Pentru că am avut grijă şi am închis şcolile de meserii. Lucrul ăsta s-a întâmplat şi în România şi, din punctul meu de vedere, este printre cele mai mari lovituri date sistemului de învăţământ din România.

Nu avem nevoie, ca societate, nici noi, nici Europa, nicio altă ţară din lume, doar de absolvenţi de facultăţi, cu diplome pe bandă rulantă, care nu ştiu să facă nimic. Avem nevoie şi de un electrician bun, avem nevoie şi de un frizer bun, avem nevoie de o multitudine de meserii, de orice altceva fără de care nu putem trăi în societate.

Şi, din păcate, s-a ajuns ca tinerii fie să abandoneze studiile, iar România e în topul ţărilor cu rata de abandon şcolar mare, peste 30%, fie fac una, două, trei, cinci facultăţi private, iau cinci diplome şi la final se angajează fie vânzători la supermarket, fie pleacă în străinătate să lucreze în agricultură sau alt domeniu. Pentru că diplomele pe care le au nu garantează şi o bază de studiu solidă. Iei o diplomă, dar nu ai ce face cu ea. Nu te învaţă nimic şi nu îţi garantează un loc de muncă pe piaţa locurilor de muncă. Nu îţi găseşti locul în economia reală, deşi eşti absolvent de facultate sau de facultăţi.

Pentru că a fost moda asta în România, şi există în multe state, cu facultăţi private. Dar nu facultăţi private în care se învaţă temeinic. Avem şi facultăţi private unde se învaţă carte foarte serios. Dar sunt, din păcate, şi facultăţi, şcoli, unde s-au luat diplome cum s-au luat. Nu întâmplător avem şi mulţi politicieni în România care şi-au luat diplome de la aceste facultăţi. În acte sunt ingineri, sunt ce ştiu ei, dar mă întreb dacă ştiu să schimbe un bec. Ca să conducă ţara, mă tem că nu prea ştiu!", a declarat Georgiana Teodorescu.

România, multiplu medaliată la Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială din Kazahstan

Cei opt elevi care au reprezentat România la Olimpiada Internaţională de Inteligenţă Artificială (IOAI), desfăşurată în perioada 2-8 august 2026 la Astana, Republica Kazahstan, au obţinut trei medalii de aur, două medalii de argint şi trei medalii de bronz, a anunţat, sâmbătă, unul din coordonatorii echipei de olimpici, doctorand al Universităţii de Vest Timişoara (UVT), Robert Mihai Colca.

Potrivit unui comunicat al UVT, la cea mai importantă competiţie internaţională dedicată inteligenţei artificiale pentru elevi au participat concurenţi din 108 ţări şi teritorii, iar cei opt elevi români au reconfirmat prin rezultatele obţinute nivelul pregătirii în domeniu.

"Elevii români medaliaţi au obţinut trei medalii de aur, prin David Georgescu, Colegiul Naţional 'Constantin Diaconovici Loga' din Timişoara, Alexandru Thury-Burileanu, Colegiul Naţional 'Mircea cel Bătrân' din Constanţa, şi Roland Petrean, Colegiul Naţional 'Silvania' din Zalău, alături de cele două medalii de argint, prin Mihnea-Teodor Stoica, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, şi Darius-Adrian Dobre, Colegiul Naţional De Informatică 'Matei Basarab' din Râmnicu Vâlcea, şi de cele trei medalii de bronz, prin Iulian Nistor, Liceul De Informatică 'Tiberiu Popoviciu' din Cluj-Napoca, Daniel-Antoniu Bence-Muk, Colegiul Naţional 'George Bariţiu' din Cluj-Napoca, şi Matei-Tudor Pop, Liceul Teoretic 'Avram Iancu' din Cluj-Napoca", se specifică în comunicatul UVT.

Participarea echipei României la IOAI 2026 a fost susţinută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alături de partenerii săi, Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR) şi Hubul Român de Inteligenţă Artificială (HRIA), proiect în care UVT este partener fondator.

"Succesul României la IOAI 2026 a fost pregătit prin stăruinţa şi pasiunea coordonatorilor principali care s-au implicat în pregătirea elevilor. Primul dintre aceştia este Robert Mihai Colca, doctorand la UVT, alături de care s-a aflat şi Mihai Nan, cadru didactic la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti. UVT îi va susţine şi pentru viitoarele competiţii în care se vor înscrie, în această nouă disciplină olimpică internaţională, aparţinând domeniului de vârf al Inteligenţei Artificiale", se menţionează în comunicat.