PSD a votat: Nu susține un Guvern din care nu face parte

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La aproape patru luni de la căderea Guvernului Bolojan și după două tentative eșuate de învestire a cabinetelor Tomac și Veștea, Partidul Social Democrat caută ieșirea din criza politică. Reuniți luni, 31 august 2026, la Sinaia, liderii PSD au supus la vot două scenarii majore pentru formarea unei noi majorități: asumarea unui Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu sau desemnarea unui premier independent într-un executiv construit în jurul social-democraților.

Partidul Social Democrat s-a reunit, luni, 31 august 2026, la Sinaia, pentru a decide strategia privind formarea unei majorităţi care să voteze un nou Guvern, potrivit România TV.

Ședința a venit la aproape patru luni după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură în Parlamentul României și după două încercări eșuate de votare a unui premier, Eugen Tomac și Adrian Veștea.

La votul din cadrul ședinței, Partidul Social Democrat a votat următoarele două variante:

1. Guvern minoritar cu Sorin Grindeanu premier;

2. Premier independent, dar Guvernul format în jurul Partidului Social Democrat.

PSD nu va vota un Guvern din care nu face parte.