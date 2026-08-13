Mirela Matichescu o taxează pe Diana Buzoianu, după o declaraţie despre plajele "mai libere" de pe litoralul românesc

Diana Buzoianu (USR), ministru interimar al Mediului. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD de Constanţa Mirela Matichescu o taxează pe Diana Buzoianu, după o declaraţie făcută de ministrul Mediului despre plajele "mai libere" de pe litoralul românesc.

"Primesc mesaje de la oameni care zic că nu au mai fost de ani de zile pe litoral, s-au dus anul acesta, şi au văzut că e mai curat, că e mai liber", a declarat Diana Buzoianu în cadrul unui podcast. De altfel, vizitele Dianei Buzoianu pe litoral din acest an au fost mereu motiv de scandal, iar mai mulţi antreprenori din turism chiar au acuzat-o pe aceasta că acţiunile ei vor duce la scăderea numărului de turişti.

"Oameni buni, aţi auzit declaraţia doamnei Diana Buzoianu? Spune că o bucură mesajele de la oameni care îi spun că au găsit plajele mai libere şi că nu au mai fost de mulţi ani pe litoral. O felicit. A inventat un nou indicator al succesului în turism. Cu cât sunt mai puţini oameni, cu atât e mai mare reuşita. În această logică, hotelurile goale ar trebui să fie un triumf al ospitalităţii, restaurantele fără clienţi ar trebui să fie dovada unui serviciu impecabil, iar staţiunile pustii să reprezinte apogeul dezvoltării turistice. Un ministru nu ar trebui să aleagă între turişti şi cei care trăiesc din turism. Şi unii, şi ceilalţi sunt români.

Unii vin în concediu, ceilalţi muncesc luni întregi pentru ca acel concediu să existe şi să fie cât mai plăcut. Succesul unei politici publice nu înseamnă să te bucuri că plajele sunt mai libere, ci să faci în aşa fel încât ele să fie curate, legale şi pline. Sigur, legea trebuie respectată, ilegalităţile trebuie înlăturate. Scopul unei administraţii este acela de a crea condiţiile necesare ca ele să fie curate, bine administrate şi pline de turişti. Pentru că o plajă liberă de ilegalităţi este un succes. O plajă liberă de turişti este, de regulă, un semn că undeva s-a greşit şi nu ar trebui să fie niciodată un motiv de satisfacţie", a declarat Mirela Matichescu.

Se cere trecerea plajelor în coordonarea primăriilor

O altă declaraţie făcută de Diana Buzoianu a fost legată de seceta care afectează România.

"Apa vine, dar pleacă mult mai rapid din sol, din ţară, iată", a declarat ministrul Mediului.

Mirela Matichescu îi atrage atenţia Dianei Buzoianu că "turiştii şi pleacă mai repede" şi cere trecerea plajelor în coordonarea primăriilor.

"Apa vine şi pleacă mai repede după spusele doamnei Buzoianu. Turiştii vin şi pleacă mai repede. În ritmul acesta, singurul lucru care va rămâne pe loc va fi panoul pe care scrie "bun venit". De aceea, cred că administrarea plajelor trebuie să treacă în coordonarea primăriilor. Pentru că un primar va dori întotdeauna ca staţiunea pe care o conduce să fie plină de viaţă şi prosperă, nu o întindere de nisip goală", a completat Mirela Matichescu.