Budăi desființează scenariul anticipatelor. Ce arată sondajele. „Doar supărăm și necăjim oamenii chemându-i din nou la urne"

Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Deputatul Marius Budăi a abordat, în exclusivitate pentru DCNews, subiectul alegerilor anticipate, variantă aflată tot mai des în dezbaterea publică pe fondul crizei politice.

În contextul blocajului politic, se discută tot mai des despre alegeri anticipate. Însă deputatul PSD Marius Budăi consideră că nu este momentul pentru o nouă consultare a cetățenilor.

„Nu cred că este momentul pentru alegeri anticipate în România. Ca orice om politic, clar spui că orice întoarcere la popor este benefică. Și eu merg pe jos, pe stradă, în piețe, mă deplasez acum în comunele din județul Botoșani, mă întâlnesc cu oamenii. În fiecare zi am deplasări și mă întâlnesc cu ei. Nu e o problemă în a ne întoarce la popor, ci dacă este momentul și dacă se schimbă ceva”, a declarat deputatul PSD, Marius Budăi, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

Budăi: AUR, câștigător la alegeri anticipate, dar fără mari schimbări în Parlament

Fostul ministru e de părere că rezultatul unor alegeri anticipate ar aduce beneficii doar celor de la AUR, fără mari schimbări, însă, în configurația Parlamentului. Astfel, criza politică s-ar prelungi și după noi alegeri parlamentare, iar organizarea unui nou scrutin ar însemna doar cheltuieli suplimentare și timp pierdut.

„Am văzut că unele sondaje spun că AUR are peste 40% - foarte bine. Alții spun că PSD are 20 și ceva la sută, alții ne dau deja pe locul trei. PNL pe locul doi... Mai avem un pic și ajunge USR pe locul unu. Vedem sondajele. Problema care este? După sondaje, care sunt o fotografie de moment, se rezolvă ceva? Se desprinde o altfel de majoritate față de cea de acum? Face cineva majoritate? Face PNL singur majoritate? Sau USR măcar cu PNL, fac amândouă majoritate? Nu face nici PSD majoritate! Doar mai crește AUR, dispare din SOS, POT, preia voturile AUR și câștigă câțiva parlamentari în plus.

În rest, aritmetica parlamentară rămâne aceeași. Și atunci, ce-am făcut?! Am cheltuit niște bani, am pierdut niște timp, am supărat și am necăjit oamenii chemându-i din nou la urne. Rezolvă ceva? Nu rezolvă. E doar pierdere de timp, de bani, de resurse, alte certuri în campanii și nimic pentru oameni”, a mai spus Marius Budăi, la Interviurile DCNews.

Apel la dialog între partidele politice

Acesta a făcut apel la celelalte partide politice pentru a ajunge la un acord pentru formarea unui nou guvern, reproșându-i premierului interimar Ilie Bolojan că nu a luat în calcul planul PSD de dezvoltare economică din septembrie 2025.

„Eu, Marius Budăi și noi, PSD, le spunem din nou: haideți să conștientizăm că majorități se fac pentru oameni, nu pentru politicieni. Haideți să discutăm despre un plan de relansare economică, despre măsuri.

De ce, când PSD a pus în septembrie 2025 un plan de relansare economică pe masa de dialog a coaliției, timp de șase luni domnul Bolojan nici n-a vrut măcar să discute despre acel plan?! N-am avut pretenția că suntem stăpâni ai adevărului absolut și nu avem nici acum, dar am pus un plan de dezvoltare, un plan economic, de a apăra și a crea locuri de muncă, care putea să fie piesa de început pentru un dialog constructiv pentru România. De ce a fost ținut deoparte de domnul Bolojan?! Doar pentru că era al PSD-ului?”, a mai punctat Marius Budăi, în exclusivitate pentru DCNews.

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