Ce a vrut să spună Grindeanu cu votul PSD pe legile din PNRR. Marius Budăi, clarificări la DC News - VIDEO

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Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a menționat, într-un interviu acordat DC News, care este poziția social-democraților în Parlament în ceea ce privește votul asupra celor șase proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

Marius Budăi, deputat PSD, fost ministru al Muncii, a explicat, într-un interviu la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, care este, de fapt, poziția PSD în Parlament cu privire la votul pe cele 6 legi necesare pentru a îndeplini jaloanele din PNRR (n.red. Legea salarizării unitare, Legea incompatibilităților, Legea privind stimularea personalului Ministerului Finanțelor pentru creșterea colectării veniturilor la buget, Legea funcției publice, Codul Urbanismului, Legea decarbonizării sectorului de încălzire și răcire).

Precizările vin după declarațiile făcute de ieri de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care i-a transmis public lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului să voteze ceva ce era în atribuția Executivului.

Ce va face PSD-ul privind legile pe jaloanele PNRR

"Ce va face PSD-ul? A anunțat, ieri, președintele partidului că PSD nu va vota unele din cele 6 jaloane din PNRR, pe care Bolojan vrea să le rezolve prin votul Parlamentului", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Marius Budăi.

"Este o discuție care trebuie clarificată. Președintele Sorin Grindeanu a spus că nu le va vota oricum, în orice fel. Domnul Bolojan are 1 an deja la Palatul Victoria. Când a vrut să pună taxe și biruri pe români, imediat a venit cu un pachet de asumare în Parlament, punând Legislativul în paranteze. Însă pentru aceste reforme din PNRR nu a găsit timp, când a vrut să îi scutească pe marii afaceriști, a dat într-o vineri seară un OUG. Deci, când a vrut să facă lucruri pentru unii, a găsit timp", a menționat Marius Budăi.

Budăi: Nu mai aveți voturi în alb de la Parlament, de la PSD, cel puțin

"Sorin Grindeanu a spus ceea ce spun și eu acum, respectiv că PSD nu votează oricum aceste legi, adică nu mai aveți voturi în alb de la Parlament, de la PSD, cel puțin. Nu poți sta interimar, fără să ai majoritate în Parlament, dar să ai pretenția de la alții că îți rezolvă majoritățile în Parlament. Nu poți să vii cu astfel de legi, atât de importante, precum Legea salarizării. Săptămâna trecută, domnul premier demis Ilie Bolojan ne informa că va trimite legea în Parlament, la grupurile parlamentare, la liderii politici, pentru a începe discuțiile. Este marți deja, nu a venit, și-a încălcat promisiunile", a spus Budăi.

"Ce înseamnă că PSD nu va vota oricum?", a insistat Val Vâlcu.

"Nu putem să avem astfel de legi, de azi, pe mâine, și să le votăm", a precizat Budăi.

"Și care e soluția? Care sunt pașii de urmat? Dacă nu le votează, probabil că nu vor trece. Se pierd banii din PNRR, va spune premierul", a precizat Val Vâlcu.

Budăi: Pe aceste probleme principale și extrem de importante pentru România, PSD nu va pune bețe în roate, chiar dacă este în opoziție

"PSD este în opoziție, nu mai are nici prefecți, subprefecți, secretari de stat, subsecretari de stat. PSD este în opoziție. Domnul Bolojan stă la Palatul Victoria, ca și cum ar avea majoritate, nu se dă plecat de acolo, păi să își rezolve majoritatea. Și cu toate acestea, vă spunem că, pe aceste probleme principale (n.red. legi jaloane PNRR) și extrem de importante pentru România, PSD nu va pune bețe în roate, chiar dacă este în opoziție. Tot ce solicităm este să facem aceste legi în regulă și bune pentru România. Solicităm să nu ni le trimită azi în Parlament, pentru mâine, deoarece mâine este dead-line. Asta este problema", a mai spus Marius Budăi, la DC News.

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Precizările PSD

Ulterior, PSD a emis un comunicat de presă în care a enunțat, încă o dată, liniile roșii ale partidului.

"PSD este în opoziție și va acționa ca un partid de opoziție. Nu va mai accepta niciun compromis politic care afectează electoratul PSD și societatea românească în ansamblul ei.

1.⁠ ⁠Vom rămâne deschiși dialogului pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern funcțional, în interesul României. Dar nu vom mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern demis.

2.⁠ ⁠Nu vom accepta improvizațiile legislative! Nu vom adopta nicio lege trimisă de Guvern în ultimul moment, fără a lăsa Parlamentului o perioadă rezonabilă de dezbatere reală. Pentru salvarea banilor europeni, Guvernul are obligația să nu-și mai încalce propriile termene și să elaboreze în timp util proiectele de lege, pentru a permite dezbaterea parlamentară și consultarea reală cu partenerii sociali.

3.⁠ ⁠Nu vom vota legi în care nu se ține cont de amendamentele sau observațiile PSD! Este în sarcina Guvernului să-și caute majoritatea pentru a-și trece proiectele prin Parlament. Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români.

4.⁠ ⁠În pofida atitudinii conflictuale a premierului demis, PSD a manifestat tot timpul o atitudine constructivă pentru adoptarea actelor normative necesare absorbției banilor europeni. Suntem pregătiți să votăm pentru fiecare euro cuvenit României, dar vom verifica la sânge fiecare prevedere propusă de Guvern, pentru a nu fi afectate interesele cetățenilor români.

5.⁠ ⁠Nu vom permite guvernului demis ca, în numele „salvării banilor europeni” din PNRR sau SAFE, să strecoare în proiectele de lege prevederi care servesc doar propriilor interese de partid, fără nicio legătură cu interesul național.

Ce nu va vota PSD

•⁠ ⁠Nu vom vota o Lege a salarizării, croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească.

•⁠ ⁠Nu vom vota o Lege a integrității pentru funcțiile publice, prin care incompatibilii din USR urmăresc să îngrădească instituțiile care au demascat problemele de integritate de la vârful propriului partid.

•⁠ Nu vom vota niciun act normativ care să permită vânzarea companiilor strategice ale României, la prețuri de nimic, pe liste scurte, stabilite în secret, fără consultare publică și fără niciun beneficiu pentru țara noastră", a transmis PSD într-un comunicat de presă.