Mutarea surpriză pregătită la Cotroceni pentru Guvern. Se schimbă strategia? Numele care a apărut înaintea negocierilor decisive

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Președintele Nicușor Dan a luat o decizie privind noul premier. Care este noua strategie și compromisul pregătit la Cotroceni?

Conform unor surse, Nicușor Dan a luat o decizie extrem de importantă, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea decisivă programată mâine dimineață cu liderii fostei coaliții de guvernare. Decizia îl vizează pe un premier apropiat Partidului Național Liberal. Este vorba despre ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, un ministru cu care președintele colaborează foarte bine.

„Ce șanse are această soluție? Ce se va întâmpla la negocieri?”, l-a întrebat Dragoș Bistriceanu pe Bogdan Chirieac.

„Alexandru Nazare este, în sine, o soluție foarte bună. Ca ministru al Finanțelor, știe foarte bine situația bugetului României. Numai că am fi exact în aceeași situație în care am fost cu domnul Veștea. De ce să nu se opună și acum Ilie Bolojan? Nu mai este liberal, și-a dat demisia din partid atunci când a plecat la Banca Națională a României și nu a mai revenit în partid. Dar suntem, practic, în aceeași situație. Dacă nu suntem în situația Veștea, suntem în situația Tomac. De ce s-ar retrage Ilie Bolojan de la Palatul Victoria? Și de ce s-ar retrage cei de la USR? Cine crede că vor pleca Oana Țoiu sau Oana Gheorghiu din Guvern? Pe bune?!”, a spus Bogdan Chirieac la România TV în emisiunea lui Dragoș Bistriceanu.

„Ilie Bolojan își dorește în continuare funcția de premier și, în acest moment, este premier interimar, cu aproape toate atribuțiile, mai puțin posibilitatea de a da ordonanțe de urgență. Și va rămâne premier. Mai are de adoptat câteva legi pentru ca România să poată încasa miliarde de euro din PNRR. Deficitul este momentan redus și pentru că statul nu și-a achitat toate facturile. Din acest motiv apare sub 2%. Ar putea chiar să evite retrogradarea României la categoria „junk” și să devină un erou național. De aceea, este posibil să nu dorească să plece de la putere”, a zis analistul politic.

Criza politică se prelungește de aproape două luni și jumătate

În acest interval, Guvernul a rămas interimar timp de 10 săptămâni, Executivul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură cu 281 de voturi, iar două încercări de învestire a unui nou Cabinet au eșuat. Cabinetul Veștea a obținut doar 189 de voturi, sub pragul de 233 necesar în Parlament, iar Eugen Tomac și-a retras candidatura la funcția de premier. Dacă și următoarea propunere va fi respinsă, peste aproximativ 40 de zile președintele Nicușor Dan va putea declanșa procedura pentru alegeri anticipate.

În încercarea de a debloca negocierile, PSD și UDMR au readus în discuție posibilitatea refacerii unei coaliții din care să facă parte și social-democrații. Au fost analizate două scenarii de guvernare, însă niciunul nu a întrunit consensul partidelor implicate.

Prima opțiune, o coaliție extinsă formată din PSD, PNL, USR și UDMR, susținută de UDMR, a fost respinsă atât de PSD, cât și de USR, cele două formațiuni excluzând o colaborare în același Executiv.

A doua variantă, un guvern alcătuit din PSD, PNL și UDMR, propusă de Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, nu a fost acceptată de PNL, după ce liberalii au decis că nu vor reveni la guvernare alături de PSD.

Rămâne de văzut ce se va înâmpla luni.

Președintele Nicușor Dan - o nouă întâlnire, luni, cu liderii fostei coaliții de guvernare

Președintele Nicușor Dan ar urma să se întâlnească luni dimineața cu liderii fostei coaliții de guvernare - PSD, PNL, USR, UDMR - pentru a discuta despre formarea unei majorități care să poată duce la învestirea unui viitor guvern.

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv.

După ce Eugen Tomac, desemnat inițial candidat la funcția de prim-ministru, și-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcție liberalul Adrian Veștea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcție.

Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la Summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluție pentru ieșirea din criza politică.

Președintele a menționat că, în această perioadă, a avut discuții 'cu toată lumea', iar liderii partidelor l-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei.

„În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. (...) La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a afirmat șeful statului.

Mai mult, Nicușor Dan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier - Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan - nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară.

„Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Și nu o să le propun, ca să fac un exercițiu de imagine”, a afirmat el.

Nicușor Dan a zis că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare.

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