Agenţiile de rating vin în România peste 2 săptămâni. Alexandru Nazare anunţă că trebuie să le convingem iar să nu ne bage în junk

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Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor, anunţă că agenţiile de rating vin în România peste două săptămâni şi că trebuie convinse din nou să nu retrogradeze ţara noastră în categoria junk.

Potrivit acestuia, România nu are doar un război politic acum, ci un război din care pierzătorii adevăraţi sunt românii.

"Luptele din TV şi online nu rezolvă lipsurile, sănătatea sau dezrădăcinarea românilor. Ce pierdem real chiar în aceste zile. În 2 săptămâni România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating, cu întâlniri deja planificate cu Fitch şi Moody’s, în pregătirea următoarelor rapoarte de risc de țară, în care trebuie să convingem din nou - după ce cu greu am reuşit vara trecută - că nu merităm să ajungem în Junk. Că România nu este o țară de periferie ci, din contră, merită să rămână într-un loc onorabil în Europa şi într-un dialog strategic cu SUA şi cu alte mari economii ale lumii. Că România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, aşa cum risca în vara anului trecut şi că românii, în ciuda învrăjbirii alimentate azi din toate direcțiile, au nevoie ca de aer de aceşti bani şi de acest loc în lume.

Azi avem o serie de probleme grave: nesiguranța financiară şi ce ne aduce ziua de mâine - o notă de plată moştenitā din ultimii ani, pe care continuăm să o mai plătim o vreme; nesiguranța socială şi totala neîncredere unii în alții - unde suntem, cum ne privim în oglindă şi în ce ne mai regăsim? nesiguranța sanitară - cum ne îngrijim, cum are grijă sistemul de sănătatea noastră; vom ajunge să trăim cândva o viață lungă şi fără griji în România? dezrădăcinarea de țară şi de oamenii ei (pentru cei plecați) dar şi o dezrădăcinare de valori; mai ştim să distingem bine de rău, mai ştim să apreciem şi fapte concrete sau doar like-uri pe Facebook sau video-uri pe TikTok?

Mai mult decât atât: sunt suficiente like-urile din online sau trebuie să punem şi ceva concret pe farfurie, pentru a ne hrăni şi a dezvolta România cu adevărat?

Nu avem doar o criză politică zilele acestea, ci un război offside din care adevărații pierzători nu sunt politicienii, ci românii. În timp ce dezbaterea alunecă pe o pantă sau pe alta, alimentată continuu în spațiul public, se întâmplă un fenomen extrem de grav si periculos: alimentarea lipsei de încredere unii în alții. Rezultă o societate întreagă slăbita, obosită, saturată", a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Adevăratele probleme urgente ale României

"Care e costul real pe care îl plătim toți şi unde ne îndreptăm astfel?

Economic, instabilitatea, lipsa de garanții de încredere şi alimentarea permanentă a instabilității se traduc direct în costuri mai mari de finanțare, în volatilitate și în reducerea capacității de planificare.

În faptul că, oricât ar promite electoral unii sau alții, România nu va putea să garanteze prea curând o educație mai bună tinerilor săi, o viață mai bună cu venituri mai mari cetățenilor şi nicidecum venituri decente pentru pensii. O societate care nu mai are încredere în ea însăşi este o societate vulnerabilă şi transmite semnale de alarmă în extern - iar acest lucru se vede imediat în economie, în investiții şi în respectul celorlalți.

Toate acestea se mai traduc şi în fragmentare, în dificultatea de a construi consens - de a dialoga matur şi a găsi soluții rezonabile pe reforme esențiale și în slăbirea mecanismelor de cooperare publică - esențiale de altfel pentru a putea moderniza statul, atrage investitii, păstra banii europeni şi oferi generatiilor viitoare o şansă reală de viață mai bună. Şi plătim toți.

La fel cum am plătit deficitul şi datoria publică în ultimii ani, pentru că am urmărit prea mult timp show-ul televizat pe diverse subiecte, în timp ce adevăratele priorități nu au ajuns pe agenda publică.

Problemele urgente ale României sunt menținerea ratingului de țară, securizarea a cât se poate de mult din sumele rămase din PNRR, operaționalizarea SAFE, aderarea la OECD şi un plan serios de aderare la zona EURO. Cum menținem ce am obținut cu greu în ultimul an, cum facem România demnă de respect în lume şi cum oferim oamenilor o viață mai bună.

Destinația finală nu este marginalizarea, izolarea dialogului în tabere offline sau online sau pierderea credibilității - ci stabilitate, încredere și un loc asigurat pentru România în nucleul economic și strategic al Europei.

Aceasta este adevărata dezbatere despre România, care ne priveşte pe toți", a completat Alexandru Nazare.