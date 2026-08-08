Operațiunea de scunfundare a celor patru barje, finalizată. Când se vor vedea primele efecte asupra debitului Dunării - VIDEO

Foto: captură video Facebook Apele Române

Vești bune! Autoritățile au încheiat, în sfârșit, operațiunea de scufundare a celor patru barje care vor redirecționa o parte din debitul Dunării către brațul Dunărea Veche.

După zeci de măsurători, teste și mai multe amânări, autoritățile au încheiat, în sfârșit, operațiunea de scufundare a celor patru barje care vor redirecționa o parte din debitul Dunării către brațul Dunărea Veche.

Primele două dintre cele patru barje au fost scufundate controlat, vineri, 7 august, în cadrul intervenției de urgență a autorităților care încearcă să asigure alimentarea cu apă de răcire a centralei nucleare de la Cernavodă, pentru evitarea necesității închiderii și a celui de-al doilea reactor. Celelalte două barje au fost scufundate astăzi, 8 august.

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Reamintim că barjele au fost încărcate cu tone de piatră, iar scufundarea lor s-a făcut treptat, una câte una. Ieri, Apele Române precizau că scufundarea unei barje durează în jur de 3-4 ore. Operațiunea, descrisă ca fiind una complicată, fusese amânată două zile la rând, din cauza curenților foarte puternici din zona de confluență a brațelor Dunării. Totuși, astăzi lucrurile au mers bine, iar scufundarea ultimelor barje ar fi durat mai puțin decât operațiunea de vineri.

Precizăm că primele două barje au fost amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două au fost poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Împreună, acestea formează acum două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

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Când se vor vedea primele efecte asupra debitului Dunării

Potrivit autorităților și experților, primele efecte vor fi observate cel mai devreme mâine seară și în cursul zilei de luni.

Deși operațiunea de scufundare a celor patru barje este una importantă, aceasta nu rezolvă definitv problemele de la Centrala Cernavodă, ci doar ne dă mai mult timp. Intervenția a fost o soluție de avarie, nu una salvatoare.

S-ar putea câștiga aproximativ două până la patru zile de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă după scufundarea celor patru barje, în condițiile în care debitul Dunării a atins valori minime istorice în aceste zile.

Apele Române, detalii despre operațiunea de scufundare a barjelor

Apele Române au transmis astăzi detalii despre operațiune, dar și imagini cu scufundarea ultimelor două barje.

"Continuă acțiunile de scufundare a celorlalte 2 barje. Acestea sunt poziționate la 300 metri distanță dintre cele doua puncte de mijloc. Al doilea grup de barje este în amonte, mai înclinat pentru orientarea curentului către brațul Bala.

Cele două grupuri de barje (primele 2 scufundate azi-noapte) vor constitui două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către brațul care alimentează cu apă centrala.

Ce se întâmplă cu debitul Dunării

Prognoza de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică faptul că, după o perioadă de staționaritate (până în 12 august inclusiv), respectiv în jurul valorii de 1400 mc/s, începând din data de 13 august, debitele Dunării vor crește în jurul valorii de 1450 mc/s și vor ajunge în 15 august la valoarea de 1500 mc/s.

Nivelul Dunării la Cernavodă, deși astăzi în scădere cu 4 cm față de ieri (-218 cm față de -222 cm) va avea o perioadă de staționaritate începând din data de 12 august, respectiv în jurul valorii de -230 cm", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Apelor Române.

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