Cum va fi vremea săptămâna viitoare. Elena Mateescu (ANM) anunță un nou val de căldură cu valori de 38 de grade. Când ne lovește

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a spus cum va fi vremea săptămâna viitoare. / FOTO: magnific.com @FREEMAN777

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a spus cum va fi vremea săptămâna viitoare.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), anunță că țara noastră va fi traversată de un nou val de căldură săptămâna viitoare. Temperaturile vor atinge 38 de grade Celsius în toată țara, mai ales în sudul și în sud-vestul României. Vom avea și ploi, dar aversele vor fi torențiale și de scurtă durată, astfel că nu vor compensa seceta pedologică și cea hidrologică, potrivit prognozei prezentate de șefa ANM.

„Până la sfârșitul lunii august caracterul torențial rămâne de interes și mai ales fenomenele convective în condițiile în care masa de aer cald rămâne în continuare de interes pentru că și mâine, în special în partea de sud-vest, sud a țării vom vorbi de canciulă, chiar dacă ne mai răcorim la final de săptămână la valori de 34 de grade Celsius, de marți săptămâna viitoare e posibil să experimentăm un nou val de căldură cu valori de 37-38 de grade Celsius și din păcate caracterul deficitar al precipitaților va rămâne de interes”, a declarat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, la Antena 3 CNN.

Elena Mateescu, veste proastă: Ploile nu vor compensa seceta pedologică și cea hidrologică

Elena Matescu a explicat că deși vom avea parte și de furtuni săptămâna viitoare, din cauza caracterului lor torențial pe intervale scurte de timp, acestea nu vor putea compensa seceta pedologică care afectează aproape toată țara. O veste proastă atât pentru agricultură cât și pentru încercările de salvare a reactorului 2 de la Cernavodă pentru evitarea închideii complete a centralei nucleare care generează aproximativ 20% din energia electrică a ţării.

„Vorbim de cantități care la nivel punctiform pot să atingă valori de 30-40 l/mp, dar caracterul torențial pe intervale scurte de timp nu vor putea compensa seceta pedologică care la acest moment înregistrează valori deosebit de ridicate în special în partea de vest, nord-vest, centru, est sud-est și sud-vest a țării.

Areale foarte mici din partea centrală și din Muntenia înregistrează o aprovizionare satisfăcătoare. Din păcate nu putem să spunem cu certitudine că aceste cantități, pentru că au un caracter local, vor putea compensa nevoia de apă atât din punct de vedere al secetei pedologice, dar și al secetei hidrologice”, a explicat Elena Mateescu.

România, sub avertizare Cod Roșu de caniculă

Până duminică, 9 august, mare parte a României se află sub avertizare Cod Roșu de caniculă, potrivit informării meteorologice emise astăzi de ANM.

"Joi (6 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, vineri (7 august) va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă (8 august) se va restrânge către vest și sud.

În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Joi temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40...41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35...36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolat în rest, cu minime de 20...24 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, joi și vineri în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp", a transmis joi ANM.

Cod Portocaliu de caniculă în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei

Totodată, potrivit ANM, Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei se află până vineri, 7 august, sub avertizare Cod Portocaliu de caniculă.

"Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei", potrivit ANM.

Cod Galben de caniculă în Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei

Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei se află sub avertizare Cod Galben de caniculă până vineri, 7 august.

"Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29...30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral", potrivit ANM.

Situație critică pe Dunăre. Ce spun Apele Române despre Cernavodă și restricțiile la apă

Precizăm că Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Apelor Române, a declarat că Dunărea înregistrează un nou minim istoric, însă menținerea staționară a debitului reprezintă o veste relativ bună pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

"Dunărea înregistrează astăzi, 6 august, un nou minim istoric de 1.400 de metri cubi pe secundă, iar acest debit minim se va menține staționar cel puțin până la 12 august. Aceasta este o veste relativ bună, în sensul în care vorbim despre o staționaritate a debitelor pe o durată de o săptămână. În ceea ce privește nivelul Dunării la Cernavodă, acesta este astăzi de -218 centimetri și va ajunge, în data de 12 august, la -228 de centimetri.

Aceasta înseamnă o scădere cu 10 centimetri. Putem constata că, raportându-ne la prognoza de luni, scăderea în șapte zile este de 10 centimetri. De asemenea, dacă în ziua de luni aveam -218 centimetri, iar astăzi avem tot aceeași valoare la Cernavodă, putem constata că am câștigat 3-4 zile în plus pentru menținerea unor debite minime în vederea funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă. În același timp, din monitorizarea debitelor de astăzi, constatăm că nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 centimetri". Citește continuarea AICI.