Cum se schimbă vremea în primele zile de septembrie. Prognoza meteo

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. Iată cum va fi vremea în țară și-n București.
Vremea 31 august. Prognoza meteo pentru ultima zi de vară
”Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil în zonele montane, unde pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată (cantități de apă de 2...6 l/mp), iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Noaptea înnorările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei și vor fi averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat de peste 15 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice, dar de scurtă durată și în timpul ploilor (viteze în general de 40...45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea va fi ceață” anunță ANM.
În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32- 33 de grade și cea minimă de 14 - 17 grade.
Prima zi de toamnă. Temperaturile deja scad
”Valorile termice vor scădea ușor în jumătatea nordică a țării, însă vremea se va menține călduroasă în vestul, sudul și local în restul teritoriului. Pe alocuri în sud-vest va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură- umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi averse și descărcări electrice la munte, local în Transilvania, Maramureș și Moldova, pe arii restrânse în Banat și Crișana și doar pe spații mici în Oltenia și Muntenia. Izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Oltenia și Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse noaptea se va forma ceață” conform ANM.
În București, în schimb, ”vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade”, anunță meteorologii.
Prognoza meteo pentru 2 septembrie
”Vremea se va menține călduroasă în vestul și sudul țării și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse și descărcări electrice, local la munte, în sud și în est și pe spații mici în centrul țării. Izolat cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud și sud-vest a teritoriului, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață” conform ANM.
În București, ”vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea când va crește probabilitatea de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade”.
Vremea mai rece și ploi în 3 septembrie
În țară, ”cerul va avea înnorări temporare și îndeosebi pe parcursul zilei vor fi averse și descărcări electrice în sudul și în estul țării, pe arii restrânse în centru și cu totul izolat în rest. Pe alocuri vor fi cantități de apă de peste 10...15 l/mp și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări ziua în vestul și sudul teritoriului, dar și în timpul ploilor, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață”.
În București, ”valorile termice vor scădea. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei când vor fi averse (cantități de apă de 2...5 l/mp), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 13...16 grade”.
Vremea pentru vineri, 4 septembrie
În țară, ”Valorile termice se vor situa în general în jurul normelor perioadei, iar local în Câmpia de Vest și Câmpia Română vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după- amiaza și seara în Carpații Orientali și estul celor Meridionali, local în Moldova, estul Transilvaniei și Dobrogea și pe suprafețe restrânse în Muntenia. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană (rafale de până la 65...75 km/h pe creste) și cu viteze mai mici (în general de 40...50 km/h) local în sud-vest, centru și nord-est și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, mai mici în zonele depresionare, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral” conform ANM.
În București, ”vremea va deveni din nou călduroasă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi posibile pentru timp scurt înnorări și averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade și cea minimă de 14...17 grade”.