Revine canicula în România: ANM anunță până la 37 de grade. Unde sunt avertizări de furtuni

Avertizare de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizări Cod Galben de furtuni și caniculă pentru această săptămână.

Începând de miercuri, 15 iulie, ora 12:00 până sâmbătă, 18 iulie, ora 22:00, se vor înregistra un val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.

Revine canicula

Astfel, în intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă, joi, 16 iulie, și vineri, 17 iulie în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă, 18 iulie, și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. În vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20-21 de grade.

Furtuni în mai multe regiuni

Miercuri, 15 iulie, este în vigoare un Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. Astfel, în intervalul orar 12:00-23:00, în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp.

Sursa foto: ANM

Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului

Joi, 16 iulie, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp.

Sursa foto: ANM

Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului

Cod Galben de caniculă

Între 16 iulie, ora 12:00 și 17 iulie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod Galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Astfel, în această perioadă, în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade, iar cele minime, în general, de 20-22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Sursa foto: ANM