Val de căldură vs cupolă de căldură. Explicaţia fenomenelor care sufocă România

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Temperaturi de peste 38 de grade, cod roşu de caniculă, apoi fenomene meteo extreme: grindină, vijelii, ploi torenţiale. Meteorologii vin cu explicaţiile pentru fenomenele care sufocă România.

Roxana Bojariu, climatolog, a explicat diferenţa dintre o cupolă de căldură şi un val de căldură, într-un interviu acordat în exclusivitate DC NEWS.

"Ele sunt legate. Practic, o cupolă de căldură se formează atunci când un val de căldură se intensifică pe o suprafață foarte mare, dar și pe verticala atmosferei. Transporturi de aer foarte cald dinspre nordul Africii, cuplate cu presiunea ridicată pe mare parte din Europa de Vest și Centrală, au determinat o intensificare a efectului. Presiunea ridicată a inhibat formarea norilor, insolația a fost mai puternică. Pe de altă parte, atunci când ai presiune ridicată ai o descendență a maselor de aer și asta iarăși amplifică maximele termice.

Practic, o astfel de structură ce depășește anumite niveluri pe orizontală și pe verticală ajunge să se auto-susțină, ajunge să fie foarte stabilă. Evident că stabilitatea până la urmă este destrămată, așa cum se întâmplă zilele acestea în Europa de Vest. Și, după o săptămână de temperaturi în apropiere de 40 °C și chiar depășind 40 °C la multe stații din Europa de Vest, sistemele dinspre Atlantic au adus o răcorire. Numai că, vedeți, când ai temperaturi atât de ridicate, înlocuirea masei calde de aer cu aer mai rece se face mult mai violent. Se face cu furtuni intense care pot să aibă și intensificări de vânt, pot să aibă cantități foarte mari de precipitații ce cad în timp scurt și, evident, episoade de grindină. Și se mai poate întâmpla, mai rar e adevărat, să ai inclusiv tornade.

Deci lucrurile vin într-o logică a sistemului climatic. Și furtunile de vară, și valurile de căldură sunt, ca tip de fenomene, ceva normal pentru sezonul cald. Numai că, pe fondul încălzirii globale, sunt alimentate cu o cantitate mai mare de energie și atunci și manifestările lor sunt mult mai intense", a declarat Roxana Bojariu.