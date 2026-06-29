România, sub Cod Roșu de caniculă: Temperaturi de până la 41 de grade. Când se răcește vremea

Caniculă în Franța. Un copil răcorindu-se în apa unei fântâni stradale. Sursa foto: Agerpres

Aproape toată țara intră luni sub un Cod Roșu de caniculă. Meteorologii anunță un val de căldură extremă, temperaturi sufocante, nopți tropicale și un disconfort termic deosebit de ridicat.

În perioada 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, se vor semnala temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.

Cod Roșu de caniculă în aproape toată țara

Zonele afectate de Codul Roșu sunt: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Cod Roșu de caniculă în aproape toată țara. Sursa foto: ANM

Cod Portocaliu în șase județe din Muntenia și Dobrogea

În același timp, șase județe din Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei rămân sub Cod Portocaliu. Începând de luni, 29 iunie, ora 10:00 până pe 1 iulie, ora 10:00, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Notă: în după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales în zonele de deal și de munte.

Începând de miercuri, 1 iulie, vremea se va răci și se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferică.

Roxana Bojariu, climatolog ANM, anunța încă din luna ianuarie, în exclusivitate pentru DC News, că vara lui 2026 va fi una dintre cele mai călduroase înregistrate vreodată.