De când se răcește vremea în România. ANM anunță temperaturi sub normalul perioadei, după valul de caniculă

Se răcește vremea în toată țara, cu furtuni și ploi. Sursa foto: Agerpres

Temperaturile vor scădea semnificativ începând de miercuri, 22 iulie, când răcirea va cuprinde întreaga țară, iar valorile termice vor coborî sub cele normale pentru ultima decadă a lunii iulie. Meteorologii anunță, însă, că până atunci România va traversa un nou episod de caniculă, urmat de furtuni puternice.

Vremea se va răcori semnificativ în toată țara începând de miercuri, 22 iulie, astfel că valorile termice se vor situa sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Vor fi ploi temporare în majoritatea zonelor, însă mai frecvente și local însemnate cantitativ în prima zi în jumătatea de est a țării. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat, pentru DC News, când începe răcirea și cum va evolua vremea în zilele următoare.

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După caniculă, temperaturile scad sub normalul perioadei

„Finalul acestei săptămâni aduce o vreme călduroasă, caniculară, mai ales în sud-vestul și sudul țării, cu temperaturi de 35-36 de grade. Caniculă va fi și luni, în partea de sud și sud-est, unde mai atingem valori de 35 de grade, însă în partea de nord vom resimți o răcorire a vremii încă de luni - temperaturi de 24 de grade prin estul Transilvaniei sau nordul Moldovei. Este debutul unei răciri care va continua marți, când temperaturile nu vor mai depăși 31-32 de grade, iar miercuri, într-adevăr, masa de aer rece responsabilă pentru scăderea temperaturilor va cuprinde întreaga țară.

Valorile termice estimate pentru marți vor fi cuprinse, în general, între 20 și 27 de grade, cu o temperatură în Capitală de 24-26 de grade. De altfel, acest interval de miercuri până sâmbătă, perioada 22-25 iulie, va aduce temperaturi în general sub mediile multianuale, chiar nopți răcoroase, în estul Transilvaniei fiind posibile valori de 6-7 grade în timpul dimineților”, a explicat Mihai Huștiu, meteorolog ANM, în exclusivitate pentru DCNews.

Evoluția vremii este confirmată și de directorul adjunct al ANM, Florinela Georgescu, care spune că instabilitatea atmosferică anunță schimbarea de masă de aer și răcirea de săptămâna viitoare.

„De la noapte, o instabilitate atmosferică se va accentua treptat dinspre partea de vest a teritoriului, iar mâine va cuprinde mare parte a țării. Vor fi zone în care cantitățile de apă vor fi importante, mai ales în zona Carpaților Orientali, dar și regiuni cu intensificări ale vântului, pentru că se schimbă masa de aer - este primul semnal al faptului că săptămâna viitoare, mai ales începând de marți, vom avea o scădere semnificativă a valorilor termice”, a punctat și directorul adjunct ANM, Florinela Georgescu, la B1TV.

Răcorirea vremii aduce furtuni în aproape toată țara

„Tranziția aceasta de la aerul foarte cald, tropical din aceste zile, la masa de aer rece ce va veni deasupra țării noastre se va face prin instabilitate atmosferică pronunțată. În aproape toată țara sunt așteptate fenomene asociate instabilității atmosferice, furtuni ce au un potențial mare de severitate - ploile vor avea caracter torențial, în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de peste 20-30 l/mp și, izolat, de peste 50 l/mp.

Vor fi vijelii puternice, cu rafale de 50-70, peste 80 km/h și frecvente descărcări electrice și căderi de grindină. Așadar, instabilitate, furtuni și caniculă în aceste zile. Și, de miercuri încolo, răcoare pentru câteva zile”, a mai spus meteorologul Mihai Huștiu.

Din 27 iulie, temperaturile vor începe să crească din nou: „Probabil că vom depăși 30-34 de grade, iar vremea călduroasă va reveni în toate zonele țării”, a adăugat meteorologul ANM.