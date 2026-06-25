Canicula face victime în Europa: Peste 200 de decese în Spania. Franța activează cel mai înalt nivel de alertă

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Valul de căldură care afectează sudul Europei provoacă tot mai multe victime. În Spania, cel puțin 212 persoane au murit în ultimele zile din cauza căldurii, în timp ce Franța a activat cel mai înalt nivel de alertă.

Valul de căldură care afectează sudul Europei are consecințe tot mai grave. În Spania, cel puțin 212 persoane au murit în intervalul duminică-miercuri din cauza temperaturilor extreme, potrivit datelor publicate de Institutul de Sănătate Carlos al III-lea din Madrid și citate de AFP. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate 98 de decese asociate caniculei.

În paralel, Franța se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de căldură din ultimii ani. Premierul Sébastien Lecornu a anunțat activarea planului Orsan de nivel 3, considerat „cel mai înalt nivel de mobilizare a sănătății”, potrivit BFMTV.

Temperaturi de până la 42 de grade în Franța

Meteorologii francezi avertizează că temperaturile vor continua să se apropie de 40 de grade Celsius în numeroase regiuni ale țării. Autoritățile au precizat că ziua de miercuri a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Franța.

În departamentul Lot-et-Garonne, un festival local de muzică a fost anulat din cauza condițiilor meteo extreme. Autoritățile au avertizat asupra unor „furtuni violente, cu rafale de peste 90 km/h”, în timp ce temperaturile ar putea ajunge la 42 de grade Celsius, cu o temperatură resimțită de până la 48 de grade. Codul roșu de caniculă a fost prelungit până vineri.

Tot în Franța, o persoană a murit într-un spital după ce sistemele de aer condiționat s-au defectat în timpul valului de căldură. În plus, un al treilea reactor a fost oprit la centrala nucleară Nogent-sur-Seine, din regiunea Bugey.

Cum sunt estimate decesele provocate de căldură în Spania

Datele privind mortalitatea sunt calculate prin sistemul „MoMo” (Monitorizarea mortalității), care compară zilnic numărul real al deceselor cu nivelul estimat pe baza seriilor istorice. În analiza sa sunt incluse și informațiile privind temperaturile furnizate de Agenția Națională de Meteorologie din Spania (Aemet).

Potrivit Aemet, zilele de luni și marți au fost cele mai călduroase zile de iunie înregistrate în Spania după anul 1950, cu temperaturi medii de 28,17 grade Celsius, respectiv 28,08 grade Celsius.

Instituția a amintit că iunie 2025 a fost cea mai fierbinte lună iunie consemnată vreodată în țară.

Estimările realizate prin sistemul „MoMo” arată că, între mijlocul lunii mai și sfârșitul lunii septembrie 2025, aproximativ 3.832 de decese ar putea fi asociate efectelor temperaturilor extreme.

Valurile de căldură devin tot mai frecvente

Considerată una dintre țările europene cele mai expuse efectelor încălzirii globale, Spania este obișnuită cu episoadele de temperaturi ridicate. Cu toate acestea, specialiștii observă în ultimii ani o creștere atât a frecvenței, cât și a intensității valurilor de căldură, fenomen care pune o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate și infrastructurii.

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