Horoscop 10-16 august 2026. Eclipsă de Soare. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Ne așteaptă o săptămână complicată din punct de vedere astrologic! Pentru că se vor petrece unele evenimente cu implicații pe termen lung, mai ales în ceea ce privește astrologia mundană. Adică aceea care se ocupă cu astrogramele țărilor.

Pe 11 august, Marte își începe tranzitul în semnul Racului, unde va poposi până pe 28 septembrie. Și este genul acela de tranzit care “combină” focul cu apa. În plus, emoțiile vor deveni adevărate arme.

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Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Leu se petrece pe 12 august. Ei bine, aceasta anunță schimbări în eșichierul puterilor din lume. Și poate legate de creșterea sau căderea unor lideri. Eclipsa este destul de puternică din cauza/datorită prezenței cu Jupiter.

Ei bine, Jupiter va face și o conjuncție cu Mercur duminică. Un aspect care poate aduce idei geniale, încredere, dar și un soi de inconștiență.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 9 august, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.