Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

O eclipsă de Soare este asociată cu noi începuturi, iar o eclipsă de Lună este legată de emoții, de relații și încheierea unor capitole.

Din punct de vedere astrologic, eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În apropierea acestora, astrologii ne recomandă să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi. Iar dacă ziua de naștere se petrece lângă o eclipsă, ei bine, următorul an din viața noastră va avea parte de situații care nu stau în controlul nostru.

Calendar Eclipse de Soare 2026

17 februarie 2026: Eclipsă inelară de Soare/Lună Nouă în Vărsător

12 august 2026: Eclipsă totală de Soare/Lună Nouă în Leu

Caledanr Eclipse de Lună 2026

3 martie 2026: Eclipsă totală de Lună/Lună Plină în Fecioară

28 august 2026: Eclipsă parțială de Lună/Lună Plină în Pești

Eclipsele din 2026 afectează patru zodii

Leu/Ascendent în Leu

Pe 12 august, se va petrece o Eclipsă de Soare în semnul tău. Una care va avea parte și de o conjuncție cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că o poți lua de la capăt într-un domeniu. Vei avea numerooase reușite și o porție zdravănă de încredere. Mulți dintre voi veți simți că, în sfârșit, răsare Soarele și pe strada voastră. De altfel, a doua jumătate a anului 2026 are vești minunate pentru voi.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Eclipsa de Soare de pe 17 februarie va fi precum un sol. Unul care să te anunțe că se încheie o etapă și că poți explora noi alternative, unele mai neconvenționale. Mai ales din cauza careului cu Uranus. În primul rând, vei primi vești sau se vor schimba regulile din punct de vedere financiar. Orice criză se poate transforma în cea mai mare oportunitate.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Pe 3 martie, se petrece o Eclipsă de Lună în semnul tău. Va fi momentul potrivit să renunți la o relație, la un loc de muncă, la o locuință sau la o variantă veche de-ale tale. Și chiar dacă pe moment, ți se va părea nedrept, îți vei accepta destul de repede ce îți oferă viața. Vei întâlni oamenii potriviți în momentele potrivite.

Citește și Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă

Pești/Ascendent în Pești

Putem spune că anul 2026 va fi unul de tranziție pentru tine. Scapi de tranzitele lui Saturn și Neptun, care în ultimii trei ani ți-au adus numeroase limite, și vei învăța să fii mai blând cu tine. Astrele îți promit evenimente cu sens, de genul celor predestinate. Eclipsa de Lună din 28 august va produce o încheiere de capitol, menită să te ducă într-o etapă mult mai autentică din punct de vedere profesional și financiar.