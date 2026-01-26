€ 5.0960
Lifestyle

DCNews Lifestyle Ce s-a întâmplat ultima dată când Neptun a intrat în Berbec, acum 165 de ani: Ne așteaptă schimbări majore
Data actualizării: 14:17 26 Ian 2026 | Data publicării: 14:16 26 Ian 2026

EXCLUSIV Ce s-a întâmplat ultima dată când Neptun a intrat în Berbec, acum 165 de ani: Ne așteaptă schimbări majore
Autor: Tiberiu Vasile

Ce s-a întâmplat ultima dată când Neptun a intrat în Berbec, acum 165 de ani: Ne așteaptă schimbări majore Astrologie. Sursă foto: Freepik

Neptun intră în Berbec, marcând începutul unei perioade de transformări profunde la nivel global și individual, ce se vor resimți până în 2039.

Intrarea lui Neptun în Berbec, un tranzit astrologic ce se va întinde până în 2039, marchează începutul unei perioade de transformări profunde, atât la nivel individual, cât și colectiv. Astrologia mundană, care studiază impactul planetelor asupra țărilor, istoriei și evenimentelor globale, sugerează că acest fenomen va aduce schimbări semnificative și contexte noi pentru societate. Ultima dată când Neptun a tranzitat Berbecul, în urmă cu aproximativ 165 de ani, lumea a cunoscut perioade marcate de tensiuni, modernizări, schimbări de granițe, inovații, redefinirea ideilor de putere, oferind un precedent interesant pentru ce ne așteaptă în următorii ani. Astrologul Daniela Simulescu a venit cu mai multe detalii.

Războiul civil din America

"Exact când a intrat ultima dată Neptun în Berbec, a început războiul civil din America. Momentan, noi deja observăm, de ceva timp, un război cultural, ideologic, care, să știți, va continua. Lupta va continua în alegerile midterms și, cel mai probabil, și în următoarele alegeri prezidențiale. America va trece prin niște schimbări nemaipomenite. În plus, Neptun în Berbec va face și alte state să-și dorească puterea pe care SUA deja o are. Vor dori să fie într-o competiție directă. Acum, până în 2039, sunt convinsă că vor fi ciocniri în plan ideologic, sociologic, religios, pe mai multe planuri.

Unificarea Italiei, unificarea Germaniei și modernizarea Japoniei

Pe urmă, am mai avut, atunci, unificarea Italiei, unificarea Germaniei și modernizarea Japoniei. S-au abolit, atunci, foarte multe forme de sclavie și iobăgie. Berbecul vrea putere pentru sine, pentru om, pentru individ. Nu mai vrem să luptăm și să muncim pentru alții până nu avem. Cu siguranță, până în 2039, fiecare țară, fiecare instituție, fiecare organism vor lupta mai mult. Vor fi nevoite să lupte mai mult. Am văzut discursul premierului din Canada, probabil că l-ați văzut și voi. Vorbesc de domnul Carney. Îmi place că are Mercur în Berbec, de aceea e în putere și acum. A avut o expresie care mie mi-a plăcut foarte mult. A zis că de la retorică la acțiune sunt niște găuri, niște diferențe, iar acum este nevoie să treci de la retorică la realitate mai repede.

Trebuie să ne decidem odată ce vrem

Trebuie să ne decidem odată ce vrem. Neptun în Berbec ne va forța să facem asta, atât în ceea ce privește organismele, NATO, UE și așa mai departe. Va exista o emisiune specială, pentru că Saturn și Mercur vor schimba, cu siguranță, aceste organizații. În același timp, ne așteptăm la schimbări importante și în cazul ONU, a altor instituții importante și a liderilor", a explicat astrologul Daniela Simulescu.

CITEȘTE ȘI: Horoscop: Neptun în Berbec, până în 2039. Cele mai afectate patru zodii. ”Te rupi în bucăți” VIDEO

CITEȘTE ȘI: Horoscop: Neptun în Berbec, până în 2039. Cele mai afectate patru zodii. "Te rupi în bucăți" VIDEO

astrolog
zodii
neptun in berbec
daniela simulescu
