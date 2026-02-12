Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Pe 14 februarie Saturn își va începe tranzitul în primul semn al zodiacului. Ultima dată când ne-am întâlnit cu această configurație: între 1996-1999.

Saturn este planeta timpului, a limitelor, a testelor, a structurii, a disciplinei. Berbecul este arhetipul începutului, al luptătorului, al curajului și al furiei. Până pe 13 aprilie 2028, acest tranzit va schimba lumea. Ne va aduce o nouă ordine mondială. Pe urmă, la nivel individual ne va face mai conștienți de propria individualitate și de trecerea timpului.

Berbec/Ascendent în Berbec

Pregătește-te! Următorii doi ani își vor lăsa amprenta serios pe viața ta de acum încolo! De obicei, tranzitele lui Saturn spun “nu” acolo unde tu nu o poți face încă. Și au tendința de a-ți arăta limitele. Începe, bineînțeles, cu acelea fizice. Deci va trebui să acorzi atenție suplimentară sănătății: fizice, mintale sau emoționale. Pe urmă, relația cu timpul se va schimba. Îți vei da seama mai mult ca oricând că trece repede și va trebui să devii mai organizat. Tot Saturn se va asigura că te vei maturiza pe plan profesional. Asta poate însemna o stagnare menită să îți aducă reziliență. Sau o carieră care să îți aducă responsabilitate la alt nivel. Nici pe plan relațional nu vei scăpa! Saturn nu permite relațiilor inutile să continue. Dar, din 2028, vei fi o altă ființă! Una mult mai autentică și călită pe toate planurile.

Taur/Ascendent în Taur

Saturn va tranzita casa a douăsprezecea. De obicei, acest tranzit are o reputație mai ciudată. Dar adevărul este că te va confrunta cu unele faze din trecut care nu mai pot continua. Urmează o perioadă de reflecție și vindecare. Poți dizolva capitole din viața ta, să te retragi, să abandonezi locuri de muncă nepotrivite sau chiar prietenii care nu îți mai aduc nimic bun. Relația cu spiritualitatea se va consolida.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Saturn va tranzita casa a unsprezecea. Pentru început, poate aduce întârzieri și blocaje atunci când veți dori să vă materializați unele dorințe. Însă, rolul lui este de a se asigura că nu faceți nimic de mântuială. Și că orice plan înfăptuit nu are greșeli și este pe termen lung. Unii dintre voi vă puteți reorienta din punct de vedere profesional, și fără să vă pese de ce zice lumea. De asemenea, urmează doi ani în care veți fi mai selectivi cu anturajul.

Rac/Ascendent în Rac

Saturn va tranzita casa a zecea. Următorii doi ani vin cu multe responsabilități. Fie pe plan profesional, fie pentru persoane dragi din familie. Rolul tău din societate va fi unul mai serios. Vei lua decizii pragmatice, îți vei proteja imaginea și statutul. Nu vei fi foarte dornic de compromisuri sau concesii, mai ales pentru situații din care nu ai nimic de câștigat. În ceea ce privește cariera, te vei lovi de întârzieri sau amânări, dar poți fi sigur că vei apărea roadele.

Leu/Ascendent în Leu

Saturn va tranzita casa a noua. Și are planuri mari cu tine! Urmează doi ani foarte buni pentru cei care vor să urmeze o nouă formă de învățământ, indiferent de etapa în care se află. Ba chiar am putea spune că este cel mai bun tranzit pentru reconversie profesională. Saturn vă va ajuta să nu fiți inconștienți, ci să faceți totul treptat. De asemenea, până în 2028, vă puteți muta în altă țară, puteți reveni în țară sau veți stabili noi conexiuni cu străinătatea.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Saturn iese din casa a șaptea unde, din 2023, ți-a testat serios relațiile personale. Iar acum va tranzita casa a opta. Astrologul vă recomandă să discutați cu partenerul sau familia subiectul “bani” cât mai deschis și des cu putință. Bugetul la comun, resursele împărtășite sau veniturile din afaceri vor fi afectate. Saturn vrea limitare, investiții pe termen lung și reguli clare. Dar dacă aveți datorii de care vreți să scăpați, Saturn vă va ajuta să vă concentrați asupra acestui obiectiv.