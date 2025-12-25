Horoscop 25 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna va tranzita semnul Peștilor, un aspect astrologic nemaipomenit pentru zi de sărbătoare. Vom acorda atenție emoțiilor, trăirilor celorlalți, vom fi milostivi și dornici să stabilim noi conexiuni cu persoanele dragi. Și cum trio-ul Soare-Venus-Marte devine mai puternic, ne dăm seama că trebuie să trăim clipa și să nu ne mai întoarcem în trecut.

Horoscop 25 decembrie 2025 Berbec

În diverse momente, vei simți nevoia să aduci câte un reproș sau să te plângi de comportamentul unor apropiați, însă vei reuși să rămâi tolerant.

Horoscop 25 decembrie 2025 Taur

Simți nevoia să vezi jumătatea plină a paharului în orice situație. Și astfel îi vei ajuta și pe cei dragi să aibă o zi mult mai bună.

Horoscop 25 decembrie 2025 Gemeni

Faptele și gesturile apropiaților contează mai mult decât vorbele. Te înțelegi cu partenerul din priviri. Evită, totuși, discuțiile despre bani.

Horoscop 25 decembrie 2025 Rac

Te vei asigura că membrii familiei sunt fericiți și mulțumiți. Dar, nu uita că și tu trebuie să te bucuri de această zi. O zi bună pentru plimbări.

Horoscop 25 decembrie 2025 Leu

Când vrei să te odihnești, când vrei să petreci timpul cu oamenii dragi. În plus, vei fi destul de harnic și dornic să te simți util.

Horoscop 25 decembrie 2025 Fecioară

Vei fi destul de empatic. Nici nu trebuie să îți spună apropiații ce îți doresc. Că îți dai seama din timp și te asiguri să le faci pe plac.

Horoscop 25 decembrie 2025 Balanță

Faci tot posibilul ca, în sânul familiei, să se păstreze armonia și echilibrul. Vei stinge orice tentativă de neînțelegere sau de supărare.

Horoscop 25 decembrie 2025 Scorpion

Te vei demonstra a fi destul de guraliv. Și curios. Vrei să descoperi lucruri noi despre familie și să le împărtășești și din experiențele tale recente.

Horoscop 25 decembrie 2025 Săgetător

Astrele îți recomandă să eviți discuțiile despre bani la masa de Crăciun. Și să te bucuri de bucate, de prezența celor dragi și să te relaxezi.

Horoscop 25 decembrie 2025 Capricorn

Vei fi sufletul petrecerii oriunde ai merge! Ai parte de numeroase aspecte benefice din partea astrelor. Așa că profită din plin de acesta!

Horoscop 25 decembrie 2025 Vărsător

Nu vei fi destul de cooperant sau deschis la propunerile apropiațior. Adică, pe a ta listă de priorități vor fi somnul și relaxarea.

Horoscop 25 decembrie 2025 Pești

Luna se va afla în semnul tău. Deci vei fi destul de influențabil. În aceste condiții, este recomandabil să nu te lași implicat în discuții moraliste.