Subcategorii în Lifestyle

Horoscop 16 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 21:25 15 Dec 2025 | Data publicării: 21:18 15 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 16 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

silueta femeie cer zodii Sursă: Freepik/Soarele mai rămâne în Săgetător până pe 21 decembrie
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre aspectul cheie al zilei.

Marți, 16 decembrie, Soarele din Săgetător va face un careu cu Saturn din Pești. Este genul acela de aspect care ne va obliga să ne confruntăm cu limitele noastre în ceea ce privește relația cu timpul. Cei cu marcaj murabil(Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) în astrograma natală vor resimți din plin o stare de epuizare pe plan mental, dar și oboseală fizică.

Horoscop 16 decembrie 2025 Berbec

Astrele îți recomandă să nu iei parte la discuții complicate sau complexe. Să încerci să le eviți. Chestiunile administrative îți vor da câteva bătăi de cap.

Horoscop 16 decembrie 2025 Taur

Oricâte calcule ți-ai face, îți dai seama că de unele cheltuieli nu poți scăpa. Am putea spune că treci printr-o epuizare din punct de vedere financiar.

Horoscop 16 decembrie 2025 Gemeni

Careul Soare-Saturn s-ar putea să aibă ecou pe plan relațional. Partenerul va fi mai închis, mai reticent la propunerile tale, iar tu va trebui să cauți sprijin în alte părți.

Horoscop 16 decembrie 2025 Rac

Te agiți prea mult pentru orice activitate. Chiar și pentru acelea nesemnificative. Astrele îți recomandă să îți comunici problemele și să identifici persoanele care te pot ajuta.

Horoscop 16 decembrie 2025 Leu

Careul Soare-Saturn te vizează. Multe dintre inițiative îți vor fi blocate, iar vorbele răstălmăcite. Recomandarea astrelor este să te ferești de lupte între orgolii.

CITEȘTE ȘI Previziuni astrale a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 16 decembrie 2025 Fecioară

Atmosfera din sânul familiei nu este neapărat pe placul tău. Dar trebuie să accepți că unele rude nu îți seamănă și că au altă perspectivă despre unele situații importante.

Horoscop 16 decembrie 2025 Balanță

Vei fi destul de neîncrezător în discuțiile importante. Oamenii își vor da seama imediat de dubiile pe care le ai față de propriile reușite. Încearcă să fii mai blând.

Horoscop 16 decembrie 2025 Scorpion

Nu te vei putea ocupa de unele proiecte din cauza unor neajunsuri din sfera financiară. Cumva, în această perioadă, trebuie să te ocupi de urgențe.

Horoscop 16 decembrie 2025 Săgetător

Vei fi urmărit de o stare de oboseală permanentă. Astrele îți atrag atenția că, în astfel de zile, ai face bine să eviți proiectele grele și oamenii băgăreți.

Horoscop 16 decembrie 2025 Capricorn

Este o zi bună pentru a rămâne observator, pentru a analiza în mod obiectiv ce se întâmplă în jurul tău. Dar nu este ziua potrivită pentru a forța nimic.

Horoscop 16 decembrie 2025 Vărsător

Unii prieteni vor trece prin momente grele și vei încerca să fii alături de ei. De asemenea, vei fi nevoit să renunți la unele planuri gândite pentru perioada următoare.

Horoscop 16 decembrie 2025 Pești

Ți se dau câteva planuri peste cap, mai ales la serviciu. Iar timpul nu va fi, deloc, aliatul tău. În plus, discuțiile cu persoanele autoritare nu îți vor prii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 15 decembrie
astrolog daniela simulescu
