Lună Nouă în Scorpion. Previziuni pentru toate zodiile

Pe 20 noiembrie se petrece unul dintre cele mai speciale evenimente astrologice din 2025! Este vorba de Luna Nouă din semnul Scorpionului. De ce special? Pentru că pe lângă Lună și Soare, în același semn, mai avem pe Mercur retrograd și Venus.

Scorpionul, ca arhetip, are în vedere lumea nevăzută, secrete, extremele, pasiunea intensă, crizele, supraviețuirea, obsesiile.

În general, Luna Nouă marchează un moment prielnic pentru noi începuturi, însă de data aceasta, discutăm despre o renaștere.

Fiecare dintre noi poate fi cuprins de un carusel de emoții.

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Nouă va activa casa a opta. Pregătește-te să afli unele secrete sau să te reîntâlnești cu unele persoane/momente care te-au afectat profund în trecut. Sufletul tău va fi destul de copleșit, vei avea nevoie de o renaștere pe plan emoțional. Iar, din perspectivă practică, s-ar putea să apară crize sau situații ciudate legate de bani.

Taur/Ascendent în Taur

Luna Nouă se petrece în casa a șaptea, alături de Venus și Mercur retrograd. Orice criză care va apărea pe plan relațional nu va fi întămplătoare! Vă va ajuta să aveți o relație mai autentică. Iar, dacă ești singur, s-ar putea să îți dai seama de unele greșeli pe care le-ai făcut tu însuți când ți-ai ales partenerii greșiți.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Nouă va fi în conjuncție cu Mercur, guvernatorul tău, în casa a șasea. Se pot întâmpla mai multe scenarii. Unii dintre voi își vor da seama și vor accepta că nu mai pot lucra în aceleași condiții. Alții veți întâmpina unele greutăți la serviciu, pe care le vor depăși. Nu depășiți unele limite în discuțiile cu colegii!

Rac/Ascendent în Rac

Luna Nouă de pe 20 noiembrie îți va activa romantismul și creativitatea. Vei simți nevoia unor provocări, vei fi sătul de rutină. Un eveniment care vă poate ajuta să vă reconectați altfel cu copiii sau care vă va face să reluați unele activități care obișnuiau să vă bucure. Alții vor dori să își manifeste dragostea într-un mod mai intens.

Leu/Ascendent în Leu

Luna Nouă se petrece în casa a patra. Pentru mulți dintre voi, poate aduce oportunitățile pe plan imobiliar pe care le așteptați de mult timp. Sau veți face unele schimbări în gospodărie, unele nu planificate, ci obligați de circumstanțe. De asemenea, puteți afla informații ținute secrete de anumiți membri ai familei.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Nouă se petrece în casa a treia. Și pentru că acolo este și Mercur retrograd, s-ar putea să faceți unele “greșeli” tocmai pentru a vă da seama că sunteți prea duri cu propria persoană. Sau că propria minte vă este inamic și poate datorită acestui eveniment deveniți mai indulgenți. Comunicarea cu frații sau surorile devine importantă.

Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Nouă are loc în casa a doua, alături de Venus, propria guvernatoare. Posibil să apară unele datorii sau cheltuieli neașteptate. Însă, veți găsi sprijinul sau resursele necesare. Alții vor învăța să se aprecieze și să negocieze mai serios atunci când au un interviu de angajare sau au de stabilit o colaborare.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Nouă are loc în semnul tău, acolo unde se mai află Venus și Mercur retrograd. Am putea spune că este precum un eveniment magic. Pentru că apar noi oportunități atunci când nu te aștepți deloc. Și că planurile încep să se înfăptuiască, nu neapărat cum credeai tu, dar nici nu mai contează atâta timp cât obții ce vrei. O perioadă nemaipomenită pentru cei care vor să o ia de la capăt!

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Nouă se petrece în casa a douăsprezecea. Acest eveniment are și daruri, dar și provocări. Vei începe să accepți că nu mai poți schimba trecutul, că viața nu înseamnă doar muncă și bani și că sacrificiul trebuie să aibă limite. De asemenea, este momentul să începi să reduci timpul petrecut în preajma persoanelor imorale.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Nouă va fi în casa a unsprezecea. S-ar putea să vă reîntâlniți cu prieteni sau cunoscuți. Unii nu reapar degeaba, deci ai face bine să îți faci timp pentru ei. Acest eveniment vă ajută să ajustați planurile pentru viitorul apropiat. Și să vă dați seama cât de important este spiritul de echipă.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Nouă se petrece în casa a zecea, a carierei. Cumva, acest eveniment are daruri pentru voi din punct de vedere profesional. Însă, nu vă veți da seama inițial pentru că vor fi deghizate în crize sau probleme. Unii vor lua decizia să facă o reconversie sau să își caute un alt loc de muncă.

Pești/Ascendent în Pești

Luna Nouă de pe 20 noiembrie activează casa a noua. Călătoriile, întocmirea actelor, procedurile juridice nu vor fi simple, dar veți avea rezultatele dorite. Cumva, universul vrea să vă arate că nu există limite și că puteți vedea viața în mai multe culori, nu doar în alb sau negru.