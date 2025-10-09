Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Evenimentul principal al acestui weekend este opoziția dintre Venus din Fecioară și Saturn din Pești. Nu este neapărat aspectul pe care ni-l dorim la final de săptămână. Asta pentru că ne va da multe planuri peste cap atunci când este vorba de relațiile amoroase sau chestiunile financiare. Venus din Fecioară este prea atentă la detalii, iar Saturn din Pești o frustrează și mai mult. Cu alte cuvinte, ne vom pune în situațiile în care vom simți că nu suntem iubiți sau că nu avem resursele necesare.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Începi weekendul prin a alerga după prea mulți iepuri. Mai ales atunci când te ocupi de treburile gospodărești. Nu le vei putea termina singur chiar pe toate, de aceea ai nevoie de sprijin. Nimeni nu va face lucrurile perfect așa ca tine, dar barem apuci să te mai bucuri și tu de câte o pauză.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, face o opoziție cu Saturn. Cumva, cei apropiați nu îți vor împărtăși propunerile sau pasiunile. Pe moment, te vei simți abandonat, dar pe urmă îți vei da seama că fiecare este liber să facă doar ce își dorește. Relația cu copiii poate fi problematică.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Oricât de mult te-ai strădui să îmbunătățești ceva prin gospodărie, pare că niciodată nu este de ajuns pentru cei dragi. Dar, până la urmă, tu nu faci doar pentru ei. Ci pentru confortul întregii familii. Luna îți va tranzita semnul. Și asta înseamnă că vei fi mai influențabil ca altădată.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Unele drumuri nu îți vor face plăcere, dar nu le vei putea amâna. De asemenea, unele discuții cu rudele vor fi inconfortabile. Astrele îți recomandă să îți iei timp să te odihnești în mod activ și să fii mai selectiv cu oamenii din jurul tău.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Finalul acestei săptămâni îi va aduce numeroase îngrijorări pe plan financiar. Unii dintre voi nu vor putea să își cumpere tot ce își doresc, iar alții vor fi nevoii să își ajute familia. Cert este că nu ar strica tuturor o atitudine mai cumpătată atunci când vine vorba de gestionarea propriului buget.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Opoziția dintre Venus și Saturn te vizează. Voi veți dori distracție, voie bună și înțelegere cu toată lumea. Însă, în acest weekend, vă veți întâlni cu sentimentul de singurătate, anumite frustrări legate de timp și multe îndoieli referitoare la propria persoană. Astrele vă recomandă să nu neglijați deloc odihna.