Luna va tranzita semnul Fecioarei. După ce a scăpat de careul cu Marte, se apropie de opozițiile cu Saturn și Neptun. Și cum Mercur retrograd se află în continuarea în preajma lui Marte, avem mai multe scenarii posibile. În primul rând, vom avea tendința de controla totul din jurul nostru, crezând că astfel vom evita greșelile. Însă viața îi va lua prin surprindere chiar și pe cei mai raționali sau chibzuiți oameni! Sau vom fi atât de împrăștiați încât problemele se vor rezolva, în mod ciudat, de la sine.

Astrologul ne invită să fim atenți la comunicare, drumuri, tehnologie și la promisiunile pe care le vom face.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Berbec

Recomandarea astrologului este să te asiguri că ai un program cât mai simplu, că nu faci promisiuni mărețe și că nu începi proiecte noi până nu le finalizezi pe cele vechi.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Taur

Poate fi una dintre acele zile în care nu îți va fi ușor să ai încredere în oamenii din jur. De aceea, ți-ar prii să ai răbdare și să nu dai atenție detaliilor superficiale.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Gemeni

Te vei strădui să menții un echilibru în toate domeniile. Însă, la un moment, va apărea o situație perturbatoare care îți va sabota eforturile.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Rac

Îți va fi greu să comunici, chiar și cu oamenii apropiați. Altfel spus, nu prea ești dornic să îți împărtășești opiniile sau să oferi stafuri.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Leu

Poate fi o zi cu neajunsuri pe plan financiar. Sunt unele lucruri pe care ți le dorești, însă intervin alte cheltuieli mult mai importante.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Fecioară

Relația cu timpul va fi mai deficitară. Vei avea tendința de a procrastina. Sau nu îți vei finaliza proiectele din cauza altor persoane.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Balanță

Este posibil să ai unele replici mai tendențioase, iar cei din jur să nu le aprecieze deloc. Încearcă să stai departe de orice tip de conflict.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Scorpion

Nu este ziua cea mai bună pentru a avea așteptări de la oamenii din jur. Fie că îi cunoști, fie că nu. Ai nevoie de multă răbdare.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Săgetător

Pe plan profesional, nu primești atenția pe care crezi că o meriți. Dar asta nu înseamnă că nu ești apreciat sau că se îndoiește cineva de tine.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Capricorn

Discuțiile despre cine are dreptate nu sunt recomandate. Nici acasă și nici la serviciu. De asemenea, relația cu tehnologia poate fi complicată.

Horoscop 14 noiembrie 2025 Vărsător

Cumpătarea este cuvântul cheie în absolut orice astăzi. Ai nevoie de echilibru, înțelepciune și răbdare. Nu trage concluzii bazate doar pe detalii superficiale!

Horoscop 14 noiembrie 2025 Pești

Partenerul s-ar putea să îți pună bețe în roate. Să nu fie de acord cu tot ce vrei tu. Dar, dacă veți negocia, poate reușiți să ajungeți la un numitor comun.