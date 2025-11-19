€ 5.0889
Astrogramă: Ciprian Ciucu, analizat astrologic: „Pești, Lună în Gemeni și Mercur în Berbec". Ce înseamnă acest lucru
Data publicării: 21:37 19 Noi 2025

EXCLUSIV Astrogramă: Ciprian Ciucu, analizat astrologic: „Pești, Lună în Gemeni și Mercur în Berbec”. Ce înseamnă acest lucru
Autor: Echipa Astrosens

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, i-a realizat portretul astrologic al candidatului la primăria generală, Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978. După cum observăm, este un nativ Pești. Și ca orice persoană cu Soarele în acest semn, avem de-a face cu următoarele caracteristici: compasiune, credință interioară puternică, abilitatea de a se adapta în orice vremuri, sensibilitate. Însă, orice aspect din astrologie poate fi atât o resursă, cât și vulnerabilitate. Ei bine, nativii Pești sunt atrași de situațiile haotice, încurcate și sunt mai influențabili. 

Luna și nevoile interioare

Poziția Lunii dintr-o astrogramă natală ne arată lumea interioară a nativului, modul în care simte sau reacțiile principale. În acest caz, Luna se afla în Gemeni. Să facem un mic exercițiu! Luna=emoție, iar Gemenii=rațiune. Cu alte cuvinte, Ciprian Ciucu, vrea să își explice orice emoție, să o disece, să o înțeleagă. Nu neapărat să o simtă! Este foarte curios, comunicativ, dornic de a-i ajuta pe ceilalți să înțeleagă noțiuni mai abstracte. Dar ca vulnerabilitate, acest aspect îi poate da tendința de a se apuca de mai multe proiecte în același timp. Conjuncția Lunii cu Jupiter îi aduce repede entuziasm, dar îl poate pierde pe parcurs. 

CITEȘTE ȘI Cătălin Drulă, primar general al Capitalei? Ce spun astrele despre şansele sale în alegerile din 7 decembrie

Poziția lui Mercur și comunicarea

Mercur reprezintă comunicarea, procesele congnitive și decizionale. Când s-a născut Ciprian Ciucu, Mercur se afla în semnul Berbecului. Ceea ce înseamnă că nu se teme de exprimarea directă a ideilor. Este rapid în gândire și iute când ia decizii. 

VEZI ȘI Astrogramă: Ce dezvăluie astrele despre Anca Alexandrescu: Minte de Scorpion, suflet de Balanță

Nodurile Lunare, cele responsabile pentru evenimentele predestinate, se află pe axa Berbec(Nodul Sud) - Balanță(Nodul Nord). Misiunea lui Ciprian Ciucu este de a nu uita cine este el în parteneriate și relații. Adică să nu se piardă de dragul altora. Să păstreze un echilibru între nevoile lui și ale celorlalți. Și nu îi va fi deloc simplu! Pentru că Nodul Sud în Berbec este dornic de independență absolută, iar Nodul Nord din Balanță cere diplomație. 

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO

ciprian ciucu
alegeri primaria capitalei
astrograma
Comentarii

