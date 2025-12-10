€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 10 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 10 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 10 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

femeie cerc zodiacal Sursă: Freepik/ Mercur se apropie de ieșirea din Scorpion
 

Horoscop zilnic. Mercur face o opoziție cu Uranus.

Miercuri, 10 decembrie, Mercur din Scorpion face o opoziție cu Uranus din Taur. Acest aspect va scoate la iveală nenumărate secrete, lucruri neștiute sau ascunse intenționat. De asemenea, spunem una și se înțelege alta. S-ar putea ca oamenii să interpreteze greșit ceea ce declarăm sau să fie șocați. Mintea ne va fi destul de rebelă și nu prea vom putea să ne concetrăm. 

Horoscop 10 decembrie 2025 Berbec

O zi nepotrivită pentru negocieri. Poți pierde controlul destul de repde și unele replici s-ar putea să te coste. Atât la propriu, cât și la figurat.

Horoscop 10 decembrie 2025 Taur

Comunicarea cu partenerul va avea de suferit. Pentru că nu îți explică detaliat informațiile, iar tu poți trage concluzii pripite. Nu te grăbi!

Horoscop 10 decembrie 2025 Gemeni

Astrele îți recomandă să nu eviți discuțiile unde își fac apariție bârfele. În special la locul de muncă. Stai departe de zvonurile care nu au pic de sâmbure de adevăr.

Horoscop 10 decembrie 2025 Rac

Poate fi una dintre acele zile în care vă veți da seama că generozitatea trebuie să aibă limite. Astrele vă recomandă să fiți mai cumpătați.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Horoscop 10 decembrie 2025 Leu

Discuțiile cu familia vor fi surprinzătoare, frustrante pe alocuri. Veți opune rezistență la multe propuneri ale celor dragi pentru că nu le veți înțelege.

Horoscop 10 decembrie 2025 Fecioară

Astrele te invită să fii mult mai flexibil astăzi. Chestiunile administrative vor consuma resurse. Iar unele probleme se rezolvă doar dacă le privești diferit.

Horoscop 10 decembrie 2025 Balanță

Discuțiile despre bani nu sunt potrivite astăzi. Încearcă să te ferești de curiozitățile celor din jur referitoare la situația ta financiară sau a familiei.

Horoscop 10 decembrie 2025 Scorpion

Tu încerci să fii cât mai rațional și să transmiți mesajul cât mai clar, însă oamenii din jurul tău vor avea nevoie de lămuriri suplimentare.

Horoscop 10 decembrie 2025 Săgetător

Nu te lăsa influențat de informații trunchiate! Există riscul să acționezi pe baza lor și să regreți ulterior. Vei fi un bun detectiv astăzi.

Horoscop 10 decembrie 2025 Capricorn

Încearcă să nu crezi toate promisiunile prietenilor sau ale oamenilor celor mai apropiați. În viețile lor apar situații neprevăzute și nu se vor mai putea ține de cuvânt.

Horoscop 10 decembrie 2025 Vărsător

Discuțiile cu șefii sau colegii vor fi ciudate. Își vor schimba părerile foarte des, iar tu nu vei înțelege ce exact anume trebuie să faci. Ai nevoie de răbdare.

Horoscop 10 decembrie 2025 Pești

S-ar putea să apară situații neprevâzute când călătorești. De asemenea, cei care organizează evenimente se vor lovi de multe situații ciudate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop azi
horoscop 10 decembrie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Crăciunul altfel: Top 7 tradiții inedite de pe glob care nu pun accent pe cadouri
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Tablou de Picasso de 1 milion € oferit la o tombolă pentru cercetarea Alzheimer
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Supergripa paralizează spitalele și școlile din UK. ”Este o tulpină foarte urâtă de gripă și se răspândește foarte ușor”
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Cum se ține dieta Cerin, cea mai căutată pe Internet în 2025. Cine este dr. Gheorghe Cerin
Publicat acum 4 ore si 44 minute
Top cei mai puternici lideri care au schimbat viața în Europa: Putin pe locul 5, Macron abia pe 19
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Ministrul care ia fața USR, indiferent de soarta Guvernului. Câștigătorul neașteptat din Executiv
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close