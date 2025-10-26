Luna își continuă tranzitul în semnul Săgetătorului și se pregătește de două careuri. Unul cu Saturn și unul cu Neptun. Este posibil să ne confruntăm cu două variante ale noastre: una foarte strictă și una foarte haotică. Ne va fi destul de greu să le împăcăm pe acestea.

Horoscop 26 octombrie 2025 Berbec

Marte se apropie de un trigon cu Jupiter. Inițiative ai, însă trebuie să înveți să aștepți clipa perfectă pentru a trece la fapte.

Horoscop 26 octombrie 2025 Taur

Alegi să te adaptezi în funcție de doleanțele partenerului. Și s-ar putea să îți dai seama repede că este cea mai bună atitudine.

Horoscop 26 octombrie 2025 Gemeni

Unele dintre cuvintele și deciziile partenerului sau ale familiei nu vor fi pe placul tău. Am putea spune că te vei simți chiar dezamăgit.

Horoscop 26 octombrie 2025 Rac

Vei avea tendința de a te arunca în muncă. Însă, nu uita că ai nevoie de pauze din când în când. Liniștea și relaxarea ta contează.

Horoscop 26 octombrie 2025 Leu

Astrele îți recomandă să nu ai așteptări prea mari de la această zi. Ci să încerci să o trăiești pas cu pas și să te adaptezi la toate întâmplările.

Horoscop 26 octombrie 2025 Fecioară

Parcă te-ai săturat doar de stat în casă, însă nu știi ce altceva să faci. Poate unele persoane apropiate vor avea idei de petrecere a timpului liber.

Horoscop 26 octombrie 2025 Balanță

Vei avea o atitudine echilibrată din punct de vedere financiar. Vor fi unele lucruri pe care ți le dorești, însă vei căuta prețul cel mai bun.

Horoscop 26 octombrie 2025 Scorpion

Marte, din semnul tău, se apropie de un trigon cu Jupiter. Nu lăsa pe nimeni și nimic să te influențeze atunci când vei avea parte de o inițiativă curajoasă.

Horoscop 26 octombrie 2025 Săgetător

Nu prea te vei simți în apele tale. Trebuie să faci eforturi serioase pentru nu te lăsa pradă tristeții. Activitățile simple te vor ajuta.

Horoscop 26 octombrie 2025 Capricorn

Nu este cea mai bună zi pentru a le face tu pe toate. Ai nevoie de o altă atitudine. Și poate în jurul tău sunt oameni la fel de pricepuți.

Horoscop 26 octombrie 2025 Vărsător

Nu vei fi la fel de sociabil cum te știu apropiații tăi. Vei avea tendința de a te retrage. Pur și simplu ai nevoie de timp cu tine.

Horoscop 26 octombrie 2025 Pești

Dai prea multă importanță unor detalii nesemnificative. ȘI astfel pierzi timp prețios. Poate discuția cu o persoană dragă îți va aduce un plus de siguranță.