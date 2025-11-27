€ 5.0901
Horoscop decembrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Data actualizării: 19:34 27 Noi 2025 | Data publicării: 18:50 27 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop decembrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Autor: Echipa Astrosens

doua cani abur fulg nea Sursă: Freepik AI/Marte rămâne în Săgetător până pe 15 decembrie
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre atmosfera ultimei luni din 2025.

Ultima lună a anului se anunță a fi una liniștită, cel puțin din punctul de vedere al evenimentelor astrologice. Mercur nu va mai fi retrograd, deci planurile noastre nu vor mai fi blocate. Marte petrece primele două săptămâni în Săgetător, acolo unde va fi și Venus, două tranzite care ne vor ajuta la organizarea activităților de sărbători sau a călătoriilor. 

CITEȘTE ȘI Horoscop decembrie 2025 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop decembrie 2025 Berbec

În primele două săptămâni, Marte, guvernatorul tău, rămâne în casa a noua. Ceea ce înseamnă că vei avea multe drumuri de făcut, vei participa sau vei organiza evenimente și te vei ocupa de numeroase chestiuni administrative. Timpul nu va fi aliatul tău, așa că înhamă-te cu multă răbdare. Pe urmă, din a doua jumătate a lunii, Marte se mută în casa a zecea și te vei trezi, pe nepusă masă, cu responsabilități suplimentare. Fie la locul de muncă, fie acasă. 

Horoscop decembrie 2025 Taur

Este o lună cu multe preocupări financiare pentru tine. Socoteala de acasă nu se va potrivi cu aceea din târg. Pregătirea sărbătorilor te va costa mai mult ca de obicei și în plus, s-ar putea ca apropiații să aibă nevoie de sprijinul tău. La finalul lunii, Venus, propria guvernatoarea, își începe tranzitul în casa a noua, deci te vei bucura de sărbători și de revederea cu oamenii dragi. Unii dintre voi vor profita din plin de călătorii. 

Horoscop decembrie 2025 Gemeni

Chiar dacă Mercur, guvernatorul tău, nu va mai fi retrograd, va mai produce câteva efecte pe întreaga durată a lunii. În primul rând, la serviciu. Pot apărea unele probleme sau discuții neplăcute din cauza colegilor. După care, te vei sincroniza cu greu cu ceea ce își doresc partenerul și familia pentru sărbători. Dar și o veste bună! Pot apărea bucurii din punct de vedere financiar. 

CITEȘTE ȘI Ce aduce Sezonul Săgetătorului pentru fiecare zodie până pe 21 decembrie

Horoscop decembrie 2025 Rac

Vei da dovadă, deseori, de exces de zel. Atât la serviciu, cât și atunci când va veni vorba de pregătirea sărbătorilor. Că persoanele dragi se vor simți deranjate de această atitudine, nici nu mai contează. Însă vei fi permanent obosit și stresat. Astrele îți recomandă să îți organizezi viața astfel încât să te bucuri și tu de ea. 

Horoscop decembrie 2025 Leu

Prima jumătate a lunii va fi pe placul tău. Vești bune pe plan financiar, evenimente distractive și romantism din plin. Însă, finalul anului va fi destul de obositor. Te vei trezi cu noi proiecte la locul de muncă, dar și cu alte treburi gospodărești. Vei încerca să jonglezi cu toate, însă nu îți va ieși în totalitate. Încearcă să vezi jumătatea plină a paharului în orice. 

Horoscop decembrie 2025 Fecioară

Luna decembrie va avea multe daruri pentru tine! După primele două săptămâni care se vor demonstra a fi mai stresante, în special din cauza familiei, urmează o perioadă de vis! Marte intră în casa a cincea și îți va da o pofta de viață ca niciodată! Iubirea va fi obiectivul tău! Vei fi destul de interesat să îți îndeplinești dorințele. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop decembrie
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
astrolog daniela simulescu
