Horoscop: Notează-ți în calendar ziua de 22 octombrie: este cel mai important eveniment

”În 22 octombrie, e cel mai important eveniment, e ca cireașa de pe tort. Neptun se întoarce în Pești. Neptun e o planetă transgenerațională. E mai spre finalul sistemului solar, deci îi ia foarte mult timp să facă rotația în jurul soarelui. Vă dați seama: petrece cam 14 ani în câte o zodie. (...) Neptun e una din acele planete care schimbă tendințe, schimbă o generație. A fost în Pești din 2011, 2012, a ieșit prima dată anul acesta, în primăvară, din Pești, a intrat în Berbec, dar acum se mai întoarce puțin în Pești și, fiind vorba de o planetă lentă, atunci când se reîntoarce și mai petrece puțin timp, acel puțin timp definește întreaga perioadă pe care a petrecut-o în semnul respectiv” spune astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre horoscopul săptămânal 20 - 26 octombrie.

Neptun rămâne în Pești până în ianuarie 2026.