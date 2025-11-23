Astăzi se petrece un trigon între Mercur retrograd din Scorpion și Jupiter din Rac. Acesta este un aspect pozitiv. Putem avea idei geniale pe care le vom comunica pe înțelesul tuturor. Unii dintre noi vor prinde curajul necesar să lupte pentru ideile lor mai vechi. De asemenea, o zi nemaipomenită pentru a învăța ceva din trecutul nostru.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Berbec

Mintea va va fi destul de investigativă. Vei observa detalii pe care alții nu le iau deloc în calcul. O zi bună pentru cheltuieli făcute cu cap.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Taur

Comunicarea cu partenerul se poate îmbunătăți, mai ales dacă abodați problemele din trecut pe un alt ton. Poți face asta și cu alți oameni iubiți.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Gemeni

Îți dai seama că nu le poți face pe toate și decizi să ceri, fără frică, ajutorul apropiaților. Și astfel, ziua va decurge mult mai bine.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Rac

Comunicarea cu copiii va fi mai intensă. Astrele îți recomandă să îți pui creativitatea la muncă și să nu îți fie teamă să te exprimi.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Leu

Vei fi pus pe șotii. Atât acasă, cât și cu alte persoane. Nu vrei să discuți despre subiecte grele sau neplăcute, ci să ai o zi veselă.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Fecioară

Curiozitatea îți va fi răsplătită astăzi. Pentru că, astfel, vei reuși să îi ajuți pe cei dragi. Adică vor reuși să rezolve probleme vechi datorită descoperirilor tale.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Balanță

Îți pui mai multe întrebări înainte de a face unele cheltuieli. Și până nu ai răspunsurile cele mai bune, nu vei trace la fapte.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Scorpion

Am putea spune că ești favoritul zilei! Indiferent de etapa în care te afli, vei reuși să rămâi destul de optimist și încrezător în tine.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Săgetător

Îți vei pierde prea redepe răbdarea. Chiar și atunci când nu ai un motiv în acest sens. Încearcă să stai departe de oamenii conflictuali.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Capricorn

Te poți revedea cu prieteni sau cu persoane dragi. Timpul tău este prețios așa că nu îl consuma oricum și cu oricine.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Vărsător

O parte din tine este destul de sociabilă, însă alta vrea să fii mai casnic. Evită disputele cu prietenii sau deciziile luate la cald.

Horoscop 23 noiembrie 2025 Pești

Vei fi mai tolerant în discuțiile cu apropiații. Reușești să vezi orice situație din mai multe unghiuri. Și vei fi apreciat pentru asta.