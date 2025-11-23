Horoscop zilnic. Astăzi avem un trigon Mercur-Jupiter.
Astăzi se petrece un trigon între Mercur retrograd din Scorpion și Jupiter din Rac. Acesta este un aspect pozitiv. Putem avea idei geniale pe care le vom comunica pe înțelesul tuturor. Unii dintre noi vor prinde curajul necesar să lupte pentru ideile lor mai vechi. De asemenea, o zi nemaipomenită pentru a învăța ceva din trecutul nostru.
Mintea va va fi destul de investigativă. Vei observa detalii pe care alții nu le iau deloc în calcul. O zi bună pentru cheltuieli făcute cu cap.
Comunicarea cu partenerul se poate îmbunătăți, mai ales dacă abodați problemele din trecut pe un alt ton. Poți face asta și cu alți oameni iubiți.
Îți dai seama că nu le poți face pe toate și decizi să ceri, fără frică, ajutorul apropiaților. Și astfel, ziua va decurge mult mai bine.
Comunicarea cu copiii va fi mai intensă. Astrele îți recomandă să îți pui creativitatea la muncă și să nu îți fie teamă să te exprimi.
Vei fi pus pe șotii. Atât acasă, cât și cu alte persoane. Nu vrei să discuți despre subiecte grele sau neplăcute, ci să ai o zi veselă.
Curiozitatea îți va fi răsplătită astăzi. Pentru că, astfel, vei reuși să îi ajuți pe cei dragi. Adică vor reuși să rezolve probleme vechi datorită descoperirilor tale.
Îți pui mai multe întrebări înainte de a face unele cheltuieli. Și până nu ai răspunsurile cele mai bune, nu vei trace la fapte.
Am putea spune că ești favoritul zilei! Indiferent de etapa în care te afli, vei reuși să rămâi destul de optimist și încrezător în tine.
Îți vei pierde prea redepe răbdarea. Chiar și atunci când nu ai un motiv în acest sens. Încearcă să stai departe de oamenii conflictuali.
Te poți revedea cu prieteni sau cu persoane dragi. Timpul tău este prețios așa că nu îl consuma oricum și cu oricine.
O parte din tine este destul de sociabilă, însă alta vrea să fii mai casnic. Evită disputele cu prietenii sau deciziile luate la cald.
Vei fi mai tolerant în discuțiile cu apropiații. Reușești să vezi orice situație din mai multe unghiuri. Și vei fi apreciat pentru asta.
de Roxana Neagu