DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 13 noiembrie 2025. Peștii au probleme la serviciu
Data publicării: 07:29 13 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 13 noiembrie 2025. Peștii au probleme la serviciu
Autor: Daniela Simulescu

cerc zodiac Sursă foto: Freepik/ Mercur este retrograd în Săgetător până pe 19 noiembrie
 

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece conjuncția Mercur retrograd-Marte.

Joi, 13 noiembrie, se perfectează conjuncția dintre Mercur retrograd și Marte din semnul Săgetorului. Mercur știm că se ocupă de comunicare, tehnologie și drumuri. Marte are legătură cu lupta, nerăbdarea, impulsivitatea, curajul și ambiția. Semnul Săgetătorului are în vedere justiția, călătoriile, moralitatea. Ei bine, această conjuncție ne va aduce unele greșeli din trecut, anumite renegocieri și necesitatea reevaluării unor obiective. Asta pe lângă clasicele încurcături, amânări, anulări din orice perioadă de retrogradare.

Astrologul vă recomandă să vă înhămați cu răbdare, să nu luați decizii grăbite oricât de tentați ar fi și să acordați atenție suplimentară călătoriilor.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Berbec

Vei avea opinii puternice despre orice subiect. Însă, astrele îți recomandă să nu faci pe lupul moralist pentru că vei regreta ulterior.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Taur

Partenerul nu va fi de acord cu unele propuneri legate de buget. Sau familia nu îți va împărtăși anumite opinii și va încerca să te convingă de altceva.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Gemeni

Conjuncția dintre Mercur retrograd și Marte te va agita în discuțiile cu apropiații. Astrele îți recomandă să nu iei decizii în momentele stresante.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Rac

S-ar putea să dai prea multă atenție unor vorbe aruncate de colegi. Nu este cazul să începi conflicte pe baza acestora sau să faci reproșuri.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Leu

Este una dintre acele zile în care știi cum să îți foloșești toate armele. În plus, vei fi destul de creativ atunci când ai de susținut un discurs.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău,este retrograd și face o conjuncție cu Marte. S-ar putea să reapară unele subiecte în discuțiile cu familia, pe care le-ai tot evitat.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Balanță

Vei avea tendința de a te lăsa atacat de vorbele unor apropiați. Dar trebuie să te scuturi și să să îți dai seama că nu este despre tine, ci despre ei.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Scorpion

Este o perioadă destul de stresantă pe plan financiar. Însă, ce-i drept, vei reuși să treci peste orice problemă cu ajutorul celor apropiați.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Săgetător

Conjuncția Mercur retrograd-Marte te vizează! Atunci când vrei liniște, nu o vei avea. Și atunci când vrei ca lucrurile să se întâmple mai repede, atunci totul va stagna.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Capricorn

Astrele te invită să oferi mai mult timp odihnei sau relaxării. Este clar că nu le poți face chiar pe toate în câteva ore. Ai nevoie de un plus de claritate.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Vărsător

Poate că dai prea multă importanță unor prieteni sau cunoștințe. Dacă vorbele pompoase nu sunt urmate și de acțiune, nu are rost să îi crezi.

Horoscop 13 noiembrie 2025 Pești

Unele discuții de la locul de muncă pot fi mai aprinse sau îți pot da planurile peste cap. Este cazul să îți dai timp pentru a-ți pregăti o strategie.

