Saturn își încheie retrogradarea în semnul Peștilor, unde va mai rămâne până pe 14 februarie 2026. Saturn este cel care aduce limite, structură și lecții. Semnul Peștilor este cel al haosului, al inspirației și al spiritualului. Universul ne mai oferă o șansă pentru a ne da seama care este diferența între proiecțiile noastre și realitate. În plus, cei cu marcaj mutabil(Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) vor mai scăpa de provocările pe care le-au avut din martie 2023 încoace.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Berbec

Vei avea numeroase inițiative, însă trebuie să îți ajustezi așteptările când vine vorba de partea financiară. Îți dai seama că nu poți face mult extravaganțe.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Taur

Nu este ziua cea mai bună pentru dulcegării pe plan relațional. Astăzi ai nevoie de fapte, nu de vorbe frumoase sau promisiuni.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Gemeni

Saturn nu mai este retrograd în casa carierei. Deci vei mai scăpa de blocajele din această zonă. Fii la atent la comunicarea cu colegii!

Horoscop 27 noiembrie 2025 Rac

O parte din tine este mai spirituală, însă cealaltă se demonstrează a fi mai pragmatică. Și tu va trebui să le împaci pe acestea permanent.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Leu

Îți vei da seama cât de mult contează seriozitatea ta și a celorlalți când este vorba de bani. Adică nu mai este cazul să fii doar optimist.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Fecioară

Saturn nu va mai fi retrograd în casa relațiilor. Este cazul să îți vezi partenerul de viață așa cum este el. Și să îl accepți cu bune și cu rele.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Balanță

Trigonul dintre Venus și Saturn te privește în mod direct. Îți vei pune numeroase întrebări înainte de a face o achiziție sau vei fi mult mai cumpătat.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Scorpion

Dragostea trece prin stomac! Astăzi vei deveni foarte conștient de această expresie! În plus, nu te vei mai baza doar pe promisiunile persoanei iubite.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Săgetător

Începe o perioadă bună pentru cei care își doresc schimbări pe plan imobiliar sau ajustări în gospodărie. Unii dintre voi vor fi mai blânzi cu ei înșiși.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Capricorn

Saturn, guvernatorul tău, nu va mai fi retrograd! Îți vei accepta și calitâțile și defectele. Și vei purta discuțiile cu un plus de empatie.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Vărsător

Saturn nu mai este retrograd în casa banilor. Ceea ce înseamnă că vor mai dispărea din blocajele din acest punct de vedere. Și că vei ști să negociezi în favoarea ta.

Horoscop 27 noiembrie 2025 Pești

O veste bună! Saturn nu va mai fi retrograd în semnul tău. Ai avut numeroase lecții de viață și acum este cazul să fii mai încrezător în viitorul apropiat.