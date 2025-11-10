€ 5.0860
Data publicării: 08:26 10 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia neînțeleasă de oamenii apropiați
Autor: Daniela Simulescu

astrological-zodiac-background-vintage-illustration-art-grunge-design-concept-destiny-fortune-esoteric-magic-mysterious
 

Horoscop zilnic. Ne apropiem de conjuncția Mercur retrograd-Marte.

În prima zi a săptămânii, nu avem un aspect astrologic major. Însă, vă reamintim că Mercur și-a început retrogradarea în semnul Săgetătorului, acolo unde se va întâlni, în curând, și cu Marte. Timpul ne va face numeroase șicane. Situațiile, care de obicei sunt foarte simple, acum ni se vor părea prea complicate. Iar, atunci când, avem de-a face cu o criză, vom avea tendința de a ne complica și mai mult. Din neatenție, vom face erori care să ne dea peste cap viitorul apropiat.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Berbec

Vei fi destul de sensibil la tot ce înseamnă nedreptate sau critici nejustificate. Chiar și atunci când este vorba de alte personale. Și te vei transforma într-un justițiar.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Taur

Partenerul va fi mai împâciuitor sau mai tolerant dacă vei discuta mai deschis cu el despre problemele prin care treci. Sau poate povestești unei persoane dragi.

Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Horoscop 10 noiembrie 2025 Gemeni

Dacă vei sta să te observi atent, îți vei da seama că ai tendința să te grăbești. În mai toate activitățile. Nici măcar mintea ta nu este mai liniștită.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Rac

Luna îți tranzitează semnul și se apropie de o conjuncție cu Jupiter. Nu vei putea face nimic dacă nu vei avea în jurul tău liniște și armonie.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Leu

Cea mai bună strategie este aceea de a fi mai tolerant, empatic și împăciuitor. Astfel, vei evita certuri, scandaluri sau neînțelegeri cu persoanele dragi.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Fecioară

Cei din jurul tău nu au răbdare deloc cu tine. Iar tu te vei simți dator să le faci pe plac sau să le oferi tot felul de explicații. Dar toate acestea te vor obosi.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Balanță

De fiecare dată când ai o idee rapid, ai face bine să îți mai dai timp. Sigur există o idee și mai bună sau folositoare ca prima. Nu te ajută graba!

Horoscop 10 noiembrie 2025 Scorpion

Parcă nu mai ai răbdare. Ai așteptat atât de mult să se întâmple unele situații, încât ești în stare să îți sabotezi prorpiile inițiative. Ai nevoie de un sfătuitor.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur retrograd se apropie de Marte în semnul tău. Apar complicații pe ultima sută de metri în ceea ce privește un proiect. Dar le vei rezolva cu siguranță.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Capricorn

Partenerul va avea mai multă nevoie de atenție din partea ta. Astrele îți recomandă să acorzi timp vieții personale, vei avea numeroase recompense de acolo.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Vărsător

Vei fi destul de harnic. Ori acasă, ori la serviciu. Îți place să te simți util, să rezolvi probleme și să îmbunătățești viețile celor din jurul tău.

Horoscop 10 noiembrie 2025 Pești

Nu este ziua cea mai bună pentru a aștepta să pice din cer ceva bun. Ci poți face în așa fel încât să ai parte și de evenimente pe placul tău.

