Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Urmează o săptămână plină din punct de vedere astrologic! Aceasta va debuta cu o conjuncție Mercur-Marte în semnul Scorpionului, aspect bun pentru cei cărora le lipsește curajul să spună ce au pe suflet, dar provocator pentru cei care trebuie să fie diplomați.

Luna Nouă din Balanță de pe 21 octombrie are parte și de prezența lui Venus. Unii dintre noi se vor gândi mai abitir la cât de importantă este înfâțișarea, dar și la regăsirea echilibrului în cadrul relațiilor.

Pe 22 octombrie, Neptun se întoarce în semnul Peștilor, acolo unde va mai sta până pe 26 ianuarie 2026. Acest eveniment va avea implicații serioase pe plan mondial, dar va aduce o doză suplimentară de ceață și pe plan individual. Cei mai afectați vor fi cei cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești.

Sezonul Scorpionului începe joi, 23 octombrie, și ne va face mai interiorizați și atrași de partea nevăzută a vieții.

La finalul săptămânii, Mercur va face două trigoane. Unul cu Jupiter și unul cu Saturn. Altfel spus, astrele ne oferă optimism și pragmatism atunci când avem de luat decizii.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Berbec

Începem cu veștile bune! Neptun iese din semnul tău. Ce înseamnă asta? Că vei scăpa de o parte din confuzie și din ceața cu care te-ai confruntat în ultimele luni. Și ținând cont și de celelalte aspecte ale săptămânii, îți vei da seama ce contează cu adevărat, la serviciu și acasă. Nu vei mai pierde timp prețios cu tot felul de întrebări.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Taur

Obiectivul principal al săptămânii este comunicarea eficientă cu partenerul de viață sau cu oamenii importanți. Unii dintre voi se vor grăbi să tragă concluzii, vor avea replici pripite sau tendențioase. Sau ceilalți vor fi mai certăreți. Nicio zi nu va semăna cu alta! Și nu este o perioadă propice pentru decizii radicale pe plan relațional.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va face o sumedenie de aspecte, din casa muncii. Iar Neptun se întoarce în casa carierei. Cu alte cuvinte, nu vei avea nicio clipă de liniște la serviciu. Iar unii dintre voi nu se vor mai regăsi în actualul domeniu de activitate. Nu este timpul pentru revolte sau răsturnări de situație. Simplitatea va fi cheia succesului.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Rac

Urmează o Lună Nouă în casa a patra. Și dacă vom ține cont și de celelalte aspecte, putem spune că urmează zile bune pentru cei care vor să se mute, să renoveze sau să se conecteze la un alt nivel cu familia. Alții vor deveni mai competitivi sau creativi ca niciodată. O săptămână specială când vine vorba de romantism și pasiune.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Leu

Soarele, guvernatorul tău, trece în casa a patra, unde oricum se petrec și alte aspecte. Vrei nu vrei, va trebui să oferi atenție suplimentară familiei. Viața personală este prioritatea ta. Și nu va dura mult până când îți vei da seama că, fără liniștea din sânul familiei, nu vei putea atinge excelența în niciun domeniu.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Fecioară

Multe drumuri, treburi gospodărești, chestiuni administrative, discuții neașteptate. Neptun se întoarce în casa a șaptea, a relațiilor. Și unii dintre voi își vor da seama că nu se pot baza pe partenerul de viață atunci când vine vorba de unele probleme din familie. Celor singuri le recomandăm să nu se grăbească atunci când vor cunoaște pe cineva.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Balanță

Urmează o Lună Nouă în semnul tău. Recomandarea principală a astrologului este aceea de a nu te mai baza pe Sfîntu-Așteaptă. Dacă vrei o schimbare substanțială în viața ta, poți începe cu pași mărunți, cum ar fi înfâțișarea sau garderoba. Chiar dacă ți-ai pregătit un buget pentru zilele următoare, trebuie să știi că nu te vei putea ține de el.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Scorpion

Soarele intră în semnul tău, acolo unde se află deja Mercur și Marte. Începe sezonul tău, unul destul de dinamic. Primești o doză suplimentară de energie, curaj și motivație. Pe alocuri, s-ar putea să fii și mai arogant ca altădată, dar îți vei corecta în timp util această tendință. Neptun se va întoarce în casa a cincea și unii dintre voi se vor trezi dintr-o iluzie romantică.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Săgetător

Neptun se întoarce în casa a patra. Dacă aveați planuri legate de locuință, trebuie să știți că nimic nu va fi simplu. Astrologul vă recomandă să nu vă luptați cu morile de vânt, să nu vă puneți speranțele în specialiștii care promit multe și să fugiți de condiția de martir. Unii prieteni vor fi de mare ajutor.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Capricorn

Luna Nouă din casa a zecea, acolo unde se află și Venus, este un eveniment prietenos cu aceia care își doresc o schimbare pe plan profesional, mai mult succes sau să își creeze o imagine socială bună. Poate fi o săptămână potrivită pentru noi planuri, evenimente cu apropiații sau decizii pe plan relațional.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Vărsător

Soarele își începe tranzitul în casa a zecea. Dacă îți dorești, vei avea mai multă vizibilitate la locul de muncă. Unele discuții cu colegii sau șefii nu vor fi pe placul tău, dar vă veți împăca până la urmă. Neptun se întoarce în casa a doua, a banilor, deci stai departe de afaceri sau investiții dubioase.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 Pești

Neptun se întoarce în semnul tău. Indiferent de etapa în care te afli, trebuie să știi că vei avea deasupra ta un nor de ceață. Asta înseamnă că nu trebuie să forțezi nicio decizie. Ci să lași viața să se întâmple și să ai încredere în viitorul apropiat. Multe călătorii, drumuri și chestiuni administrative.