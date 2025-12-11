Conjuncția dintre Mercur și Lilith din semnul Scorpionului poate fi destul de “păcătoasă”. În special, când este vorba de comunicare sau descoperirea secretelor. Nu ne temem de adevărurile dure, le spunem pe șleau. Discutăm despre tabuuri. Și îi confruntăm deseori pe ceilalți. Nu ne mulțumesc doar cuvintele de suprafață.

Horoscop 11 decembrie 2025 Berbec

Astrele îți recomandă să te ferești de zvonuri sau bârfe. Indiscreția nu este deloc recomandabilă. Și nici discuțiile despre bani.

Horoscop 11 decembrie 2025 Taur

S-ar putea ca unele vorbe ale partenerului să te doarmă mai mult decât te-ai aștepta. Încearcă să nu iei decizii radicale sau să emiți prejudecăți.

Horoscop 11 decembrie 2025 Gemeni

Unele replici ale colegilor ți se pare tendențioase. Dar s-ar putea să te înșeli, adică nu îți vor fi adresate în mod direct. Deci ai nevoie de răbdare.

Horoscop 11 decembrie 2025 Rac

Orice problemă ai avea, creativitatea te va salva! În plus, vei fi destul de convingător. Sau îi vei motiva cu ușurință pe cei apropiați.

Horoscop 11 decembrie 2025 Leu

Unii membri ai familiei vor avea câteva păreri acide la adresa ta. Astrele îți recomandă să eviți discuțiile cu ei și să nu le dai satisfacție.

Horoscop 11 decembrie 2025 Fecioară

Curiozitatea este foarte bună, însă are nevoie de limite. Nu trebuie să îți bagi nasul acolo unde nu îți fierbe oala.

Horoscop 11 decembrie 2025 Balanță

Există riscul să faci unele investiții nepotrivite. Nu este cazul să te lași influențat de nimeni să cumperi ceva anume.

Horoscop 11 decembrie 2025 Scorpion

Conjuncția Mercur-Lilith îți poate da prea multă îndrăzneală. Încât să ajungi la momente de inconștiență. Ai nevoie de un bun sfătuitor.

Horoscop 11 decembrie 2025 Săgetător

Nu pleca urechea la zvonurile care circulă în jurul tău, mai ales la serviciu. Unele persoane nu sunt deloc bine intenționate.

Horoscop 11 decembrie 2025 Capricorn

Comunicarea cu prietenii va avea de suferit. Tu sau unii dintre aceștia veți fi prea curioși sau veți împărtăși prea multe detalii personale.

Horoscop 11 decembrie 2025 Vărsător

Diiscuțiile cu colegii sau șefii trebuie să fie cât mai oficiale. Nu este cazul să vă comunicați secretele sau chestiuni intime.

Horoscop 11 decembrie 2025 Pești

Poate fi una dintre acele zile în care experiența altora îți va oferi rezolvarea unor probleme. Trebuie doar să auzi și să asculți cu atenție.