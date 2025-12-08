€ 5.0919
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 8 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 08 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 8 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

chip femeie cerc zodiacal Sursă foto: Freepik/Marte se pregătește de ieșirea din Săgetător
 

Horoscop zilnic. Luna își va schimba semnul, va trece din Rac în Leu.

Începe o săptămână destul de tensionată. Luni, Luna își va începe tranzitul în Leu. Și cum Marte se apropie de careul cu Saturn, orgoliile noastre vor fi destul de inflamate. Mai ales în momentele în care ni se va spune sau ni se va demonstra că nu avem dreptate. De asemenea, organizarea călătoriilor sau a evenimentelor va avea de suferit. Din cauza unor obstacole sau amânări.

Horoscop 8 decembrie 2025 Berbec

Dacă vrei să ai succes, trebuie să aștepți, să fii răbdător. Să îi asculți și pe ceilalți și să nu le spui neapărat părerea ta. Poate nu au nevoie de aceasta.

Horoscop 8 decembrie 2025 Taur

Nu trebuie să spui “da” la orice propunere a prietenilor. Mai ales dacă implică și cheltuieli suplimentare. Un refuz nu este atât de dăunător pe cât ai crede.

Horoscop 8 decembrie 2025 Gemeni

Mercur se apropie de o opoziție cu Uranus. Ești renumit pentru capacitatea de adaptare, însă acum vor fi unele situații destul de provocatoare și pentru tine, mai ales la serviciu.

Horoscop 8 decembrie 2025 Rac

Astrele au un singur sfat pentru tine. Să îți vezi interesul. Adică să nu încerci să faci pe plac persoanelor din jur, ci mai întâi să ții cont de propiile nevoi.

CITEȘTE ȘI Previziuni astrale a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 8 decembrie 2025 Leu

Tranzitul Lunii în semnul tău s-ar putea să te facă mai instabil din punct de vedere emoțional. Încearcă să stai departe de persoanele în care nu ai încredere.

Horoscop 8 decembrie 2025 Fecioară

Comunicarea va avea de suferit. Cei din jurul tău nu înțeleg repede ceea ce le transmiți. ȘI deși tu crezi câ spui totul foarte clar și simplu, ei bine, aceștia au nevoie de traducere.

Horoscop 8 decembrie 2025 Balanță

O parte din tine este destul de naivă. Și s-ar putea să îți dăuneze astăzi. Nu te gândi că toată lumea trebuie să îți vrea binele că vei pierde timp prețios.

Horoscop 8 decembrie 2025 Scorpion

Banii vin și se duc. În continuare, ai parte de cheltuieli suplimentare. Și chiar dacă nu ai, vei face rost de ei de la apropiați sau instituțiile de profil.

Horoscop 8 decembrie 2025 Săgetător

Îți atragem atenția încă de astăzi că urmează o perioadă frustranță. Una în care vei depune eforturi multiple chiar și pentru activitățile simple.

Horoscop 8 decembrie 2025 Capricorn

Nu te lăsa influențat sau motivat de către persoanele pe care nu le respecți sau acelea care nu au o conduită morală de admirat! Ai face bine să le eviți.

Horoscop 8 decembrie 2025 Vărsător

Pui prea mult preț pe ce spun alții la locul de muncă. Și ajungi să crezi vorbele lor. Încearcă să îți spui punctul de vedere și să nu te lași păgubaș.

Horoscop 8 decembrie 2025 Pești

Pur și simplu, nu mai ai chef să te implici în unele activități profesionale. Îți faci treaba, însă nu mai vrei să pierzi timp sau energie pe ce nu contează.

