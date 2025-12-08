€ 5.0919
Data actualizării: 02:57 08 Dec 2025 | Data publicării: 02:49 08 Dec 2025

”Lăiță” Beg s-a întors acasă: A fost reales primar al comunei Marga, după ce și-a dat demisia ca să fie primar de oraș, dar a pierdut
Autor: Roxana Neagu

nicolae beg a castigat primaria din marga Nicolae Beg a recâștigat Marga/ foto Facebook
 

În Marga, din Caraș-Severin, la alegerile locale au votat sub 500 de cetățeni. Puțin peste 300 de voturi au ales primarul.

Nicolae Beg, din partea PSD, este noul primar din Marga, Caraș-Severin, cu 320 de voturi, respectiv 67,23% din voturi. A avut un singur contracandidat, din partea PNL, care a obținut 156 de voturi - 32,77%. 

Rezultate alegeri locale 2025 Marga, Caraș Severin

Aparent, pare că vorbim despre o localitate mică, unde politic nu se joacă. Realitatea din teritoriu ne arată contrariul. Cele 476 de voturi din Marga reprezintă o prezență de 56%. În Marga, nu a fost liniște. Votul, între cei doi contracandidați, s-a jucat. 

Beg s-a vrut primar de oraș

Presa locală scrie despre revenirea în forță a lui Nicolae Beg la Primărie, edil cu trei mandate, care se pare că a supărat comunitatea prin episodul candidaturii sale la Oțelul Roșu. Se spunea că ”mărganii” ar putea ezita să îl mai sprijine, dar, iată, se pare că Beg le-a recâștigat încrederea. 

Nicolae Beg a mai fost primar al comunei Marga, însă a renunțat la funcție pentru a candida la fotoliul de primar al orașului Oțelu Roșu, la alegerile parțiale din 4 mai, pe care însă le-a pierdut. 

Mesajul lui Nicolae Beg după victoria din Marga

Acum, după victoria din Marga, Nicolae Beg a declarat: ”Vreau să mulțumesc locuitorilor comunei pentru încrederea acordată. Este o dovadă că tot ceea ce am făcut până acum în comună este ceea ce și-au dorit locuitorii, iar în anii ce vor urma voi continua să fiu un primar pentru ei și pentru dezvoltarea în continuare a localității Marga. Mulțumesc de asemenea președintelui PSD Caraș-Severin Silviu Hurduzeu pentru susținerea sa și a familiei social democrate”. 

Rezultate alegeri locale Marga: ”Bine ai revenit acasă, Lăiță!”

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin și lider al PSD Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a transmis, după victoria lui Nicolae Beg: 

”Pomul se cunoaște după roade, omul după fapte.

Candidatul PSD, Nicolae Beg, este noul primar al comunei Marga. O victorie categorică a celui mai gospodar edil pe care comuna l-a avut și, iată, îl are din nou.

Bine ai revenit acasă, Lăiță! Mă bucur pentru tine și pentru cetățenii comunei tale”. 

