Cine a atras privirile la secția de votare: Războiul paltoanelor din ziua alegerilor
Data actualizării: 17:06 07 Dec 2025 | Data publicării: 16:45 07 Dec 2025

Cine a atras privirile la secția de votare: Războiul paltoanelor din ziua alegerilor
Autor: Anca Murgoci

 ana ciceala_INQUAM_Photos_Malina_Norocea ANA CICEALĂ / INQUAM PHOTOS
 

Alegerile locale parțiale de astăzi nu au adus doar emoții electorale, ci și o defilare improvizată de modă la secțiile de votare.

Cei mai importanți dintre candidații la Primăria Capitalei și la Consiliul Județean Buzău au apărut în ținute atent alese, adaptate vremii mohorâte, dar și stilului personal.

Ana Ciceală, casual smart, cu zâmbetul în prim-plan


Ana Ciceală a venit la urne într-o ținută lejeră, în tonuri închise, un palton verde închis, eșarfă călduroasă și pantaloni negri. Relaxată, zâmbitoare, a bifat una dintre cele mai naturale apariții ale zilei.

Anca Alexandrescu, apariție cozy


Anca Alexandrescu a mizat pe confort: O geacă albă oversized, perfectă pentru o dimineață rece. A fost însoțită de echipă și a afișat un look complet relaxat.

Cătălin Drulă, clasicul sobru


Drulă a venit în stilul consacrat: Palton gri închis, fular negru, jeans și ghete simple. Un look liniștit, disciplinat, fără riscuri stilistice.

Ciprian Ciucu, business casual cu accent albastru... culoarea lui preferată


Ciucu a optat pentru un sacou bleumarin, cămașă albă și pantaloni în tonuri neutre. O apariție curată, foarte „instituțională”, acompaniată de camerele de filmat care l-au urmărit pas cu pas.

Daniel Băluță, vot într-o atmosferă de familie


Băluță a venit la secția de vot împreună cu familia, adoptând un stil urban: Geacă bleumarin, pantaloni simpli și pantofi comozi. O apariție caldă, centrată pe imaginea de om de familie.

Marcel Ciolacu, clasic, sobru

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la CJ Buzău, a venit într-un palton negru elegant, cu cămașă albă, tricot gros și sacou dedesubt. Una dintre cele mai sobre ținute ale zilei.

Toți candidații au mers pe paleta sigură a toamnei românești: negru, gri, bleumarin. Nimeni nu a riscat culori vii sau outfituri spectaculoase. Mesajul general? Seriozitate, sobrietate și… protecție împotriva frigului.

Dacă alegerile s-ar decide după stil, am avea încă o dată o competiție foarte strânsă.

