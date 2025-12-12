Analistul economic Andrei Caramitru a vorbit despre alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei care s-au desfășurat recent. Potrivit acestuia, campania a fost scurtă și negativă, fără dialog real între candidați și s-a concentrat mai mult pe atacuri personale. Cu toate acestea, candidații au fost de calitate, cu experiență și rezultate administrative, a explicat Andrei Caramitru.

„Campania nu a fost o campanie de calitate. A fost foarte scurtă și nu a fost o campanie de calitate, adică nu a fost un dialog între candidați, nu au fost discutate planurile fiecăruia, a fost mai mult că: „Ăla e rău, ăla e mafiot, mafia imobiliară”. A fost o campanie foarte negativă, deși - asta e treaba ciudată - am avut candidații de cea mai bună calitate pe care i-am avut vreodată.

Obiectiv vorbind, dacă te uiți ce personaje am avut până acum - mai era poate câte unul mai răsărit dacă aveam noroc, de multe ori deloc - acum am avut trei oameni de calitate.

Totuși, unul avea studii pe bune și avea o experiență administrativă pe bune și unii din ei cu rezultate pozitive. Deci am avut doi primari de sector care au performat, plus un fost ministru al Transporturilor și fost șef de partid relevant în România. Cumva nu e rău! Lumea a avut din ce să aleagă”, a spus Andrei Caramitru.

VEZI ȘI: Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările

„Campania pe care a făcut-o USR-ul a fost dezastruoasă. Nu mă așteptam”

Andrei Caramitru a explicat că USR-ul a făcut o campanie dezastruoasă în București. Potrivit acestuia, strategia partidului a fost greșită deoarece s-a concentrat pe atacuri și conflicte inutile, în loc să se axeze pe sectoare și proiecte mari.

„Am avut trei candidați buni, din punctul meu de vedere, adică puteai să votezi pe oricare din cei trei dacă nu ai talibanizat dintr-o parte sau alta, dar campania a fost proastă. Ciucu a fost singurul care a avut o campanie puțin mai ok, dar nici aia foarte exciting (n.r. incitantă ), să fim realiști.

Campania pe care a făcut-o USR-ul a fost dezastruoasă. Nu mă așteptam. Nu i-a ajutat cu nimic și efectiv nu am înțeles.

Era destul de evident că Drulă nu are cum să ia mai mult de 14-16%. Orice om rațional, care făcea un calcul simplu, știa. Te uitai la notorietate, îți dădeai seama pe unde este.

USR-ul pierduse deja toate sectoarele, deci nu era pe val în București, cu doi primari care nu au performat în Sectorul 1 și Sectorul 2. Și Nicușor Dan, USR dar nu neapărat, pentru că el a fost susținut de fapt de Ludovic Orban. El a fost candidatul PNL când a luat primăria inițial.

VEZI ȘI: România, pe primul loc în UE la gap de TVA. Pierderi uriașe pentru buget

Atunci, tu să crezi că poți să câștigi e complicat. Eu am și sugerat când am văzut că sondajele o duc rău: „Mai bine vă retrageți acum, negociați ceva”. Sigur că PNL ar fi fost de acord ca Drulă să fie ministru în Guvern sau să preia Sectorul 6 mai încolo. Se putea, dar s-au dus pe o violență inimaginabilă contra lui Ciucu, care nu are sens.

Ei ar fi trebuit să se poziționeze așa: „Îi lăsăm pe ăștia la sectoare că sunt foarte buni acolo, eu o să mă ocup de viziune și de proiectele mari ca să ajut sectoarele”. Dacă veneau cu discursul ăsta, poate luau mai mult și dacă pierdeau nu se făceau de râs în halul în care s-au făcut.

Eu zic că a fost un vot pozitiv, a fost măcar un vot pe merit. Oamenii au votat cu mintea”, a spus Andrei Caramitru la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de pe DC News și DC News TV.

Video: