DCNews Stiri Nicușor Dan a promulgat legea care închide etapizat minele de cărbune. Se oferă peste trei miliarde de lei granturi
Data actualizării: 17:07 12 Dec 2025 | Data publicării: 17:05 12 Dec 2025

Nicușor Dan a promulgat legea care închide etapizat minele de cărbune. Se oferă peste trei miliarde de lei granturi
Autor: Andrei Itu

nicusor dan, președintele romaniei Imagine cu Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos - Octav Ganea
 

Ministerul Energiei va oferi un ajutor de stat pentru închiderea minelor de cărbune Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Este vorba despre minele Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, în valoare maximă de 3.153.971 mii lei, sub formă de granturi, cu scopul de a implementa etapizat Planul de închidere a exploatărilor miniere, în perioada 2025-2032, conform categoriilor de costuri excepţionale prevăzute în decizia Uniunii Europene.

În acest sens, preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul ce aprobă Ordonanţa de Urgenţă.

Ce includ costurile vizate

Conform OUG, costurile vizate includ plăţi compensatorii acordate salariaţilor, costuri de reconversie profesională, costuri aferente lucrărilor pentru punerea în siguranţă a lucrărilor din subteran, reabilitarea zonelor de suprafaţă şi recultivarea solurilor de suprafaţă.

Este vorba despre ajutorul de stat pentru închiderea minelor de huilă, în valoare de 3.930.222 mii lei, autorizat prin Decizia Comisiei Europene, care include şi sumele acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic "Valea Jiului" - S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan.

Cum se vor face lucrările la minele de la Lupeni, Lonea, Vulcan şi Livezeni 

Potrivit OUG, lucrările de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare a exploatărilor miniere de huilă Lupeni, Lonea, Vulcan şi Livezeni se vor face astfel:

a) până la 31 decembrie 2025 - lucrările de punere în siguranţă la exploatarea minieră Lonea şi până la 30 iunie 2026 - lucrările de punere în siguranţă la exploatarea minieră Lupeni;

b) până la 31 decembrie 2026 - lucrările de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere la exploatările miniere Lupeni şi Lonea;

c) până la 31 decembrie 2030 - lucrările de punere în siguranţă la exploatările miniere Vulcan şi Livezeni;

d) până la 31 decembrie 2032 - lucrările de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere la exploatările miniere Vulcan şi Livezeni.

Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanţarea cheltuielilor cu executarea activităţilor de închidere şi punere în siguranţă a zăcământului de huilă, inclusiv ecologizarea perimetrelor miniere, se acordă anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

Prin excepţie, în anul 2025 se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant în valoare de 606.782 mii lei potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în următoarea structură:

a) costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă în sumă de 7.821 mii lei;

b) costuri cu reconversia profesională în sumă de 208 mii lei;

c) costuri pentru lucrări privind siguranţa activităţii în subteran în sumă de 514.021 mii lei;

d) costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere în sumă de 46.905 mii lei;

e) costuri de recultivare a solurilor de suprafaţă în sumă de 37.827 mii lei, notează Agerpres.

Energia produsă de centrala de la Brazi, suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni

lupeni
lonea
vulcan
livezeni
