DCNews Stiri Baschet în Spitale, eveniment sportiv de Crăciun, pentru copiii internați
Data publicării: 20:56 11 Dec 2025

Baschet în Spitale, eveniment sportiv de Crăciun, pentru copiii internați
Autor: Editor Team

spital grigore alexandrescu foto recenzii google foto recenzii Google/ Spitalul Grigore Alexandrescu
 

Federația Română de Baschet, alături de Agenția Naționale pentru Sport, lansează, vineri, proiectul pilot ”Baschet în Spitale- eveniment sportiv de Crăciun”, un program social și sportiv adresat copiilor internați în spitalele pediatrice din București.

Proiectul ”Baschet în Spitale- eveniment sportiv de Crăciun” reprezintă o primă etapă dintr-un program inovator dedicat copiilor internați în spitale, menit să le aducă bucurie, activitate fizică și sprijin emotional, prin introducerea activităților fizice ușoare, adaptate, în cadrul a trei spitale pediatrice din Capitală, cu scopul de a sprijini recuperarea copiilor și a le îmbunătăți starea emoțională în perioada Sărbătorilor de iarnă. Prin amenajarea unor mini-terenuri de baschet, panouri mobile și zone dedicate jocurilor cu mingea, va fi creat un mediu optimist și prietenos chiar în interiorul spitalelor.

Evenimentul de lansare va avea loc la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, începând cu ora 16:00, în cadrul unei conferințe de presă.

La eveniment vor participa domnul Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, doamna Carmen Tocală, președintele Federației Române pentru Baschet și personalități din lumea sportivă.

Activitățile dedicate copiilor se vor derula în perioada 12–30 decembrie 2025, prin organizarea de sesiuni interactive de baschet, cu sprijinul personalului medical și al unei echipe de voluntari special instruiți. 

Copiii vor lua parte la jocuri simple – aruncări la mini-panou, dribling-uri, exerciții de coordonare și ștafete tematice de Crăciun – toate desfășurate în condiții sigure și adaptate nevoilor lor.

Minimum 100 de copii vor beneficia de acest proiect în luna decembrie, urmând etapa de evaluare în vederea extinderii sale la nivel național.

Federația Română de Baschet derulează constant programe dedicate promovării sportului în rândul copiilor și tinerilor, cu accent pe incluziune, educație și sănătate. „Baschet în Spitale – eveniment sportiv de Crăciun” reprezintă un pas important în direcția integrării sportului în procesele de recuperare pediatrică.

baschet
spitale
copii
