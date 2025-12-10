Trump anunță că SUA au capturat un petrolier lângă Venezuela. Impact instant pe burse

Forțele americane au efectuat o nouă operațiune în apropiere de America de Sud, după ce SUA au interceptat un petrolier în largul coastelor Venezuelei - un episod confirmat public chiar de Trump. Mișcarea amplifică conflictul deschis dintre Washington și regimul lui Nicolas Maduro și a generat imediat reacții vizibile pe burse.

"Tocmai am confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, un mare petrolier, foarte mare, cel mai mare confiscat vreodată", a afirmat preşedintele american. El nu a oferit niciun detaliu despre navă, proprietarul acesteia sau destinaţia sa.

SUA confiscă un petrolier aproape de Venezuela: semnal major în strategia lui Trump

Presa internațională relatează că operațiunea, considerată o nouă escaladare în ofensiva Administrației Trump contra președintelui venezuelean, a fost executată de Garda de Coastă a SUA, potrivit a doi oficiali citați.

Aceștia nu au dezvăluit identitatea navei, pavilionul sub care naviga și nici locul exact al interceptării, iar atât Garda de Coastă, cât și Departamentul de Stat au direcționat întrebările jurnaliștilor către Casa Albă.

Nicolas Maduro, pe care Donald Trump îl acuză că ar coordona rețele de trafic de stupefiante cu destinația SUA, conduce Venezuela din 2013, în urma morții lui Hugo Chavez. În perioada Chavez, relațiile cu Washingtonul au fost, de asemenea, marcate de conflicte.

Mai multe publicații occidentale reamintesc că Maduro ar fi rămas la putere prin fraudarea alegerilor din anul trecut și că represiunile declanșate ulterior l-au determinat pe Edmundo Gonzalez, considerat de opoziție câștigătorul scrutinului din 2024, să fugă în Spania.

SUA intensifică presiunea militară în jurul Venezuelei

În ultimele luni, SUA au adoptat măsuri de forță fără precedent în zonă. Din august, Washingtonul a stabilit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui Maduro și a dispus cea mai amplă desfășurare navală în Marea Caraibelor de la criza rachetelor din 1962.

De asemenea, americanii au efectuat mai multe atacuri aeriene letale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, raiduri care au provocat peste 80 de victime și au alimentat disputele politice din Statele Unite privind legalitatea operațiunilor.

Marți, două avioane de vânătoare americane au survolat Golful Venezuelei timp de aproximativ 40 de minute, trecând la nord de Maracaibo, cel mai mare oraș al țării.

Între timp, pe plan internațional, opoziția venezueleană a primit sprijin simbolic: miercuri, Maria Corina Machado, susținătoarea principală a lui Edmundo Gonzalez, a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului din Venezuela și pentru eforturile sale de a realiza o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Fiica acesteia, Ana Corina Sosa Machado, a participat la ceremonia din Oslo și a transmis că lupta împotriva „anilor de corupție obscenă și dictatură brutală” va continua.

Bursele reacționează după ce SUA au capturat un petrolier lângă Venezuela

Anunțul privind acțiunea forțelor americane a avut efect imediat asupra piețelor de energie. Cotațiile futures au inversat scăderile anterioare, iar petrolul West Texas Intermediate a depășit pragul de 58 de dolari pe baril, după o depreciere inițială de aproape 1%. Brentul a urcat, de asemenea, peste 62 de dolari.

Bloomberg, citat de Yahoo News, notează că sechestrarea petrolierului de către SUA ar putea limita și mai mult capacitatea Venezuelei de a exporta petrol. Transportatorii internaționali ar putea evita rutele care implică riscul confiscării navelor, în condițiile în care majoritatea țițeiului venezuelean ajunge în China prin intermediari și cu discounturi mari din cauza sancțiunilor.

Ultimele date publicate de EIA arată că stocurile de petrol ale Statelor Unite au scăzut cu 1,8 milioane de barili, prima reducere după aproape trei săptămâni, evoluție care a amplificat reacțiile pe burse în contextul tensiunilor dintre Trump, SUA, Venezuela și piața globală a energiei, conform The Guardian.

