Înșelătoria care face tot mai multe victime în România

Deși Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis deja mai multe avertismente în legătură cu înșelătoriile comise de atacatorii cibernetici care folosesc numele ANAF, se pare că această escrocherie continuă să facă numeroase victime. DNSC a venit cu o nouă atenționare pentru români, în speranța că mesajul va ajunge la cât mai mulți, iar numărul celor care ajuns să cadă în plasa escrocilor va scădea.

VEZI ȘI: Nouă înșelătorie în România: Facturi false la energie, gaze, apă sau Internet

"Atenție: continuă campaniile de impersonare ANAF, în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale sau provin din domenii dubioase, pentru a convinge utilizatorii că au un “sold disponibil” sau o “rambursare de taxe”.

Atacatorii trimit mesaje cu denumiri înșelătoare precum „АNАF RО” și expeditori suspecți, iar link-urile redirecționează către pagini frauduloase, unde victimele sunt îndemnate să introducă CNP-ul, numărul de telefon, datele cardului și să autorizeze tranzacții false.

Recomandările DNSC

Recomandări esențiale:

* Verificați cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă mesajul pare oficial.

* Fiți atenți la emailuri provenite din domenii externe, în special .de.

* Nu accesați link-uri suspecte și nu introduceți date personale sau bancare.

* Asigurați-vă că vă aflați întotdeauna pe site-ul oficial ANAF.

* Contactați imediat banca dacă ați oferit informații sensibile.



Raportați orice tentativă de fraudă apelând 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro. Rămâneți vigilenți și tratați cu atenție orice comunicare care pretinde a fi din partea unei instituții publice. Verificarea proactivă a informațiilor este esențială pentru protejarea datelor și a securității financiare", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).