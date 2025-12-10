€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Înșelătoria care face tot mai multe victime în România
Data publicării: 21:25 10 Dec 2025

Înșelătoria care face tot mai multe victime în România
Autor: Doinița Manic

inselatorie ANAF DNSC Avertismentul DNSC privind înșelătoria care face tot mai multe victime. Foto: Facebook DNSC
 

O înșelătorie, deja bine cunoscută de români, continuă să facă numeroase victime.

Deși Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis deja mai multe avertismente în legătură cu înșelătoriile comise de atacatorii cibernetici care folosesc numele ANAF, se pare că această escrocherie continuă să facă numeroase victime. DNSC a venit cu o nouă atenționare pentru români, în speranța că mesajul va ajunge la cât mai mulți, iar numărul celor care ajuns să cadă în plasa escrocilor va scădea.

VEZI ȘI: Nouă înșelătorie în România: Facturi false la energie, gaze, apă sau Internet

"Atenție: continuă campaniile de impersonare ANAF, în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale sau provin din domenii dubioase, pentru a convinge utilizatorii că au un “sold disponibil” sau o “rambursare de taxe”.

Atacatorii trimit mesaje cu denumiri înșelătoare precum „АNАF RО” și expeditori suspecți, iar link-urile redirecționează către pagini frauduloase, unde victimele sunt îndemnate să introducă CNP-ul, numărul de telefon, datele cardului și să autorizeze tranzacții false.

Recomandările DNSC

Recomandări esențiale:
* Verificați cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă mesajul pare oficial.
* Fiți atenți la emailuri provenite din domenii externe, în special .de.
* Nu accesați link-uri suspecte și nu introduceți date personale sau bancare.
* Asigurați-vă că vă aflați întotdeauna pe site-ul oficial ANAF.
* Contactați imediat banca dacă ați oferit informații sensibile.
 

Raportați orice tentativă de fraudă apelând 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro. Rămâneți vigilenți și tratați cu atenție orice comunicare care pretinde a fi din partea unei instituții publice. Verificarea proactivă a informațiilor este esențială pentru protejarea datelor și a securității financiare", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DNSC
anaf
inselatorie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Pericolul ascuns din spatele alimentelor ultraprocesate. De ce să renunți imediat la pizza congelată, parizer sau nuggets
Publicat acum 26 minute
Macron, Starmer și Merz au vorbit la telefon cu Trump despre planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 30 minute
O simplă scobitoare l-a trimis direct pe masa de operație. Cum a reușit un gălățean să-și surprindă chirurgul
Publicat acum 49 minute
Câte 2.000 de euro pentru proiectele culturale. Apare Fondul Național ”Cultura Face Bine”
Publicat acum 54 minute
Înșelătoria care face tot mai multe victime în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close