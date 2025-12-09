€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Tablou de Picasso de 1 milion € oferit la o tombolă pentru cercetarea Alzheimer
Data publicării: 23:56 09 Dec 2025

Tablou de Picasso de 1 milion € oferit la o tombolă pentru cercetarea Alzheimer
Autor: Tiberiu Vasile

Tablou de Picasso de 1 milion € oferit la o tombolă pentru cercetarea Alzheimer Tablou de Picasso . foto ilustrativ pexels
 

Un tablou de Picasso evaluat la 1 milion de euro a devenit premiul principal al unei tombole internaționale menite să finanțeze cercetarea împotriva bolii Alzheimer.

Un număr de 120.000 de bilete la prețul de 100 de euro fiecare sunt disponibile online pentru această tombolă, care îi va oferi ocazia unui singur câștigător să devină proprietarul unui portret al Dorei Maar - una dintre muzele lui Picasso - pictat de artist în 1941.

Intitulată Cap de femeie, această guașă pe hârtie măsoară 38,9/25,4 centimetri.

Autentificată de moștenitorii lui Picasso și de administrația Picasso, această operă excepțională are multe atuuri și a fost creată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de către bunicul meu, într-o perioadă dificilă din viața sa cotidiană, a subliniat Olivier Picasso, nepotul pictorului, la lansare.

Fiecare bilet oferă o șansă la câștig și susține în același timp cercetarea științifică

Păstrată o perioadă de Pablo Picasso și de familia sa, această pictură a intrat ulterior într-o colecție privată, înainte de a reveni pe piață, la New York și, mai recent, la Zurich.

Fondurile vizate, în valoare de 12 milioane de euro, urmează să intre în posesia fundației Fondation Recherche Alzheimer, pentru programele sale științifice desfășurate în Franța și în străinătate, sprijinind echipe europene, americane și canadiene.

Fiecare bilet oferă o șansă la câștig și susține în același timp cercetarea științifică.

Extragerea va avea loc la 14 aprilie, la casa Christie's France din Paris.

La prima ediție s-au strâns aproximativ cinci milioane de euro pentru renovarea orașului Tir

Până în 2050, numărul persoanelor afectate de această boală degenerativă s-ar putea dubla, conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

În 2013 și 2020, tombola, inițiată de producătoarea Péri Cochin, a oferit ocazia de a câștiga două lucrări ale maestrului spaniol, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Franța.

La prima ediție s-au strâns aproximativ cinci milioane de euro pentru renovarea orașului Tir, un oraș libanez inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Câștigătorul, Jeffrey Gonano, un tânăr american din Pennsylvania, a devenit proprietarul unui desen original în valoare de peste un milion de dolari.

În 2020, s-au strâns 5,1 milioane de euro pentru ONG-ul Care, ce oferă acces la apă și la igienă în regiunile vulnerabile. La această a doua tombolă, italianca Claudia Borgogno, o contabilă din Ventimiglia, a câștigat o Natură moartă (1921) în valoare de un milion de euro, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Un tablou de Picasso a dispărut în timpul transferului spre locul unde urma să fie expus
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

picasso
tablou
alzheimer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 56 minute
Crăciunul altfel: Top 7 tradiții inedite de pe glob care nu pun accent pe cadouri
Publicat acum 59 minute
Tablou de Picasso de 1 milion € oferit la o tombolă pentru cercetarea Alzheimer
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Supergripa paralizează spitalele și școlile din UK. ”Este o tulpină foarte urâtă de gripă și se răspândește foarte ușor”
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Cum se ține dieta Cerin, cea mai căutată pe Internet în 2025. Cine este dr. Gheorghe Cerin
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Top cei mai puternici lideri care au schimbat viața în Europa: Putin pe locul 5, Macron abia pe 19
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Ministrul care ia fața USR, indiferent de soarta Guvernului. Câștigătorul neașteptat din Executiv
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close