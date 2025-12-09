Tablou de Picasso de 1 milion € oferit la o tombolă pentru cercetarea Alzheimer

Un număr de 120.000 de bilete la prețul de 100 de euro fiecare sunt disponibile online pentru această tombolă, care îi va oferi ocazia unui singur câștigător să devină proprietarul unui portret al Dorei Maar - una dintre muzele lui Picasso - pictat de artist în 1941.

Intitulată Cap de femeie, această guașă pe hârtie măsoară 38,9/25,4 centimetri.

Autentificată de moștenitorii lui Picasso și de administrația Picasso, această operă excepțională are multe atuuri și a fost creată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de către bunicul meu, într-o perioadă dificilă din viața sa cotidiană, a subliniat Olivier Picasso, nepotul pictorului, la lansare.

Fiecare bilet oferă o șansă la câștig și susține în același timp cercetarea științifică

Păstrată o perioadă de Pablo Picasso și de familia sa, această pictură a intrat ulterior într-o colecție privată, înainte de a reveni pe piață, la New York și, mai recent, la Zurich.

Fondurile vizate, în valoare de 12 milioane de euro, urmează să intre în posesia fundației Fondation Recherche Alzheimer, pentru programele sale științifice desfășurate în Franța și în străinătate, sprijinind echipe europene, americane și canadiene.

Fiecare bilet oferă o șansă la câștig și susține în același timp cercetarea științifică.

Extragerea va avea loc la 14 aprilie, la casa Christie's France din Paris.

La prima ediție s-au strâns aproximativ cinci milioane de euro pentru renovarea orașului Tir

Până în 2050, numărul persoanelor afectate de această boală degenerativă s-ar putea dubla, conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

În 2013 și 2020, tombola, inițiată de producătoarea Péri Cochin, a oferit ocazia de a câștiga două lucrări ale maestrului spaniol, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Franța.

La prima ediție s-au strâns aproximativ cinci milioane de euro pentru renovarea orașului Tir, un oraș libanez inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Câștigătorul, Jeffrey Gonano, un tânăr american din Pennsylvania, a devenit proprietarul unui desen original în valoare de peste un milion de dolari.

În 2020, s-au strâns 5,1 milioane de euro pentru ONG-ul Care, ce oferă acces la apă și la igienă în regiunile vulnerabile. La această a doua tombolă, italianca Claudia Borgogno, o contabilă din Ventimiglia, a câștigat o Natură moartă (1921) în valoare de un milion de euro, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Un tablou de Picasso a dispărut în timpul transferului spre locul unde urma să fie expus

