Vasile Diaconu este un nume care pentru pasionații de istorie poate părea familiar, dar nu numai. Pe rețelele de socializare, ultimele descoperiri din domeniul arheologiei și-au făcut simțită prezența datorită acestuia, iar șantierele ultimelor săpături au devenit mai populare în ochii publicului. Diaconu este arheolog de profesie și face parte din cohorta Muzeului de Istorie si Etnografie Târgu Neamţ.

Arheologul a acceptat să vorbească în exclusivitate pentru DC News despre profesia sa și substraturile activității sale. Astfel, sperăm că arheologia nu rămâne doar o activitate de poveste, asociată deseori cu personajul Indiana Jones, ci o carieră cât se poate de practică și, mai ales, plină de satisfacții.

DC News: Ați ales profesia de arheolog sau arheologia v-a ales pe dumneavoastră? Care a fost momentul decisiv, în care ați știut ce vreți să faceți?

”Chiar dacă nu cunoșteam pe deplin complexitatea acestei profesii, încă din copilărie mi-am dorit să fac arheologie. Vă mărturisesc faptul că situația poate fi explicată prin aceea că în familia noastră tatăl meu a fost pasionat de istorie și cred că mi-a transmis interesul pentru această știință.

Dacă până la absolvirea școlii generale am mai avut momente când mi-am dorit să mă pregătesc pentru alte profesii, odată cu admiterea la liceu am fost convins că vreau să mă ocup de studiul istoriei în general și de arheologie în mod particular. Din acest motiv pot spune că eu am ales profesia și nu ea pe mine. De altfel, arheologia este o știință în sine, iar ca arheolog trebuie să ai vocație. Fără nici o exagerare aș spune că dacă nu ai talent pentru a profesa în arheologie, nu reușești să faci performanță”, a spus Vasile Diaconu.

Profesia de arheolog aduce multe satisfacții. Un domeniu plin de surprize din cele mai plăcute

DC News: Cum ar putea astăzi un tânăr pasionat de domeniu să parcurgă drumul până la profesia de arheolog?

”Drumul până la profesia de arheolog pe cât pare de simplu, pe atât este de complicat. Și aici intervine cumva și percepția publică asupra acestei profesii, în sensul că se pleacă de la premisa, corectă de altfel, că nu este un domeniu bine plătit. Iar lucrul acesta descurajează, mai ales dacă nu este substituit de pasiunea pentru arheologie. Evident că pentru a fi arheolog trebuie parcurși niște pași importanți: studii universitate și postuniversitare de specialitate, practică în timpul studiilor și apoi înscrierea în Registrul Arheologilor din România.

Tinerii care vor să facă arheologie ar trebui să știe că este un domeniu fascinant, care te ține mereu activ și care îți oferă surprize dintre cele mai plăcute. Senzația că ai descoperit lucruri care au o vechime de secole sau milenii este una dintre cele mai plăcute. Iar faptul că acele obiecte descoperite contribuie la o mai bună înțelegere a trecutului nostru cred eu că este un bun argument să fie practicată această profesie”, a argumentat arheologul.

